Weghorst fehlt Hoffenheim bis Jahresende

Weghorst fehlt der TSG im Jahresendspurt

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss im Jahresendspurt auf Mittelstürmer Wout Weghorst verzichten.

Wie der Tabellensechste am Montag mitteilte, hat sich der Niederländer am vergangenen Freitag beim Heimsieg gegen den VfL Bochum (3:1) einen Faserriss in den linken Adduktoren zugezogen.

Damit fehlt Weghorst für die abschließenden beiden Ligaspiele des Jahres bei RB Leipzig und gegen Aufsteiger Darmstadt 98.

Gegen Bochum war Weghorst in der 65. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Der 31-Jährige kam im Sommer vom Premier-League-Klub FC Burnley zur TSG, in 14 Pflichtspielen erzielte er bislang vier Tore und legte einen weiteren Treffer auf.