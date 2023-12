Bayern-Ikone vergleicht Kane und Guirassy

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Torgarant beim FC Bayern: Harry Kane

Wenn der FC Bayern den VfB Stuttgart am Sonntagabend zum Top-Spiel der Fußball-Bundesliga empfängt, kommt es auch zum direkten Duell der Top-Torjäger Harry Kane und Serhou Guirassy. Stürmer-Legende Giovane Elber gerät bei den beiden Ausnahme-Knipsern ins Schwärmen.

"Die Zuschauer, die ins Stadion gehen, wollen Tore sehen. Mit Kane und Guirassy sind sie da gut bedient. Beide schießen Tore ohne Ende, beide sind stark", hob der Brasilianer am "Sky"-Mikro hervor.

In der Tat schießen die Angreifer in der laufenden Bundesliga-Saison alles kurz und klein: Kane steht nach 13 Einsätzen bei 18 Treffern, Guirassy netzte in zwölf Spielen 16 Mal.

Auf die Unterschiede zwischen den beiden Neunern angesprochen, entgegnete Elber: "Harry Kane ist erfahrener. Der läuft auf dem ganzen Platz." Guirassy dagegen sei eher wie Elber selbst zu aktiven Zeiten, nämlich "mehr am Sechzehner".

Kane war im vergangenen Sommer nach einem zähen Transferpoker für rund 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Bei seinem neuen Arbeitgeber schlug der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf Anhieb ein.

Bereits ein Jahr länger geht Guirassy für den VfB auf Torejagd. 2022/2023 wurde der Guineer von Stade Rennes ausgeliehen, seine Treffer trugen entscheidend zum knappen Klassenerhalt bei. In der Folge zogen die Stuttgarter die Kaufoption über neun Millionen Euro.

FC Bayern und VfB Stuttgart tabellarisch auf Augenhöhe

Zum Vergleich: In der vorigen Bundesliga-Saison hätten Kane und Guirassy schon mit ihrer bisherigen Ausbeute jeweils die Torjägerkanone gewonnen.

Gerade einmal 16 Treffer reichten Niclas Füllkrug (damals Werder Bremen, heute BVB) und Christopher Nkunku (damals RB Leipzig, heute FC Chelsea) zum Erfolg.

Elber glaubt, dass Kane am Ende dieser Spielzeit "die Nase vorn" haben wird. Der Rekordeinkauf könne gar die Bestmarke von Robert Lewandowski knacken.

Der Showdown zwischen Kane und Guirassy ist derweil auch tabellarisch brisant: Nach 14 Spieltagen trennt den zweitplatzierten FC Bayern nur ein Punkt vom VfB Stuttgart auf Rang drei.