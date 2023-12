Endgültiger Bayern-Abschied? Stanisic lässt aufhorchen

IMAGO/Mladen Lackovic

Vom FC Bayern an Bayer Leverkusen verliehen: Josip Stanisic

Im Sommer wurde Eigengewächs Josip Stanisic vom FC Bayern an Ligakonkurrent Bayer Leverkusen verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Bislang ist der Plan jedoch nicht aufgegangen, der 23-Jährige ist in der Werkself nur Ergänzungsspieler. In einem Interview hat der Außenverteidiger nun über seine sportliche Perspektive gesprochen.

Für Josip Stanisic führt in Leverkusen noch kein Weg an Jeremie Frimpong vorbei. Der formstarke Niederländer ist unter Starcoach Xabi Alonso auf der rechten Seite eine feste Größe - zum Leidwesen seines Teamkollegen.

In der Bundesliga kommt Stanisic nur sporadisch zum Einsatz, darf dafür aber in der Europa League meist von Beginn an ran. Alonso gilt als Fan der Rotation.

"Ich sage mal so, jeder Profi will jedes Spiel bestreiten. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern allen in diesem Klub, und das wird auch so erwartet. Aber ich spiele jedes zweite Spiel - es könnte also durchaus schlimmer sein als jetzt", ordnete Stanisic den Status quo im Interview mit dem Portal "web.de" ein.

Kurios: Ausgerechnet bei seinem Stammverein Bayern München würden Stanisics Aussichten auf Spielzeit derzeit wohl besser sein. In der Abwehr kämpfen die Münchner mit einem personellen Engpass.

Über die Situation in Leverkusen sagte er: "Es ist natürlich auch so, dass man als Verteidiger nicht ganz so oft eingewechselt wird. Das führt dazu, dass ich dann in der Bundesliga manchmal 90 Minuten auf der Bank sitze. Das macht natürlich niemandem Spaß."

Abschied vom FC Bayern? Stanisic lässt aufhorchen

Frust schiebt Stanisic trotzalledem nicht. Fragen zu seiner Zukunft beim deutschen Rekordmeister wehrte der kroatische Nationalspieler gekonnt ab.

"Ich bin ja für dieses Jahr ohne Option verliehen worden. Deswegen gehe ich natürlich zurück zu Bayern. Aber man weiß ja nie, was dann im Sommer passiert", hielt sich der noch bis 2026 an den FCB gebundene Defensivmann alle Möglichkeiten offen.