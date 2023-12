Konkurrenz für SGE im Kehrer-Poker - Gerüchte um FC Bayern

IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Der 27-fache Nationalspieler Kehrer wird mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht

Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer steht einem Medienbericht zufolge vor einem Winter-Wechsel zu Bundesligist Eintracht Frankfurt. Doch auch der FC Bayern wurde inzwischen als mögliche neue Adresse des Abwehrspielers genannt.

Der FC Bayern sucht händeringend nach einem neuen Abwehrspieler, der sowohl in der Zentrale als auch auf der rechten Seite agieren kann. Angeblich ist dabei auch Thilo Kehrer von West Ham United ins Blickfeld geraten, da er eben genau dieses Profil abdeckt und im Winter womöglich vor einem Wechsel steht.

Wie "Bild" nun jedoch berichtet, ist an den Spekulationen um einen Kehrer-Wechsel zum deutschen Rekordmeister nichts dran, wenngleich er Cheftrainer Thomas Tuchel bereits aus gemeinsamer Zeit bei Paris Saint-Germain bestens kennt.

Zuletzt hatte "Sport Bild" vermeldet, dass allen voran Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung des 27-Jährigen arbeitet. Die Hessen wollen Kehrer demzufolge im Winter von West Ham United ausleihen. Kehrers Vertrag bei den Hammers aus London ist noch bis 2026 gültig. Zudem besitzt der Klub eine Option auf eine Verlängerung um zwei Jahre.

Konkurrenz für Eintracht Frankfurt

Scheinbar ist nun allerdings ein weiterer Klub auf den Zug aufgesprungen. Auch der FC Sevilla aus der spanischen Liga zeige Interesse, wie aus dem "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" hervorgeht. Wie konkret das Werben der Andalusier ist, ist vorerst unklar.

Thilo Kehrer wurde einst beim VfB Stuttgart und beim FC Schalke 04 ausgebildet. Die Knappen gaben den Abwehrspieler im Sommer 2018 dann für satte 37 Millionen Euro zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain ab - wodurch er hinter Leroy Sané und Julian Draxler zum drittteuersten Abgang der Vereinsgeschichte avancierte.

Vier Jahre später zog es Kehrer für zwölf Millionen Euro zu West Ham United, wo er maßgeblichen Anteil am Gewinn der UEFA Conference League hatte. In der laufenden Saison ist er in der Hierarchie der Abwehrspieler aber nach unten gefallen, für die deutsche Nationalmannschaft wurde der 27-fache Auswahlspieler seit Juni nicht mehr nominiert worden.