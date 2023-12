Knallhart-Kritik an Bayern-Trio um Manuel Neuer

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Stammspieler beim FC Bayern: Leon Goretzka, Manuel Neuer und Joshua Kimmich

Nach der 1:5-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt waren die Gemüter beim FC Bayern erhitzt, der verdiente Erfolg in der Champions League bei Manchester United sorgte immerhin für ein wenig Abkühlung. Ein früherer Star der Münchner sieht dennoch größere Probleme an der Säbener Straße.

"Richtig heftig" sei die Abreibung für den FC Bayern am vergangenen Wochenende gewesen, eröffnete Jean-Marie Pfaff seine neuste Kolumne für die "Abendzeitung". In Frankfurt habe die Mannschaft einen "gebrauchten Tag" erwischt und auch "in der Höhe verdient" verloren.

Der Belgier, der von 1982 bis 1988 das Tor der Münchner gehütet hatte, erkennt bei seinem Ex-Verein mittlerweile ein gefährliches Muster.

"Natürlich kann so etwas immer einmal passieren, aber auffällig ist doch, dass es dem FC Bayern in den letzten Jahren immer mal wieder passiert. 1:5 in Frankfurt, das hatten wir schon einmal. 2019 unter Coach Niko Kovac. Dann das 0:5 in Mönchengladbach im Pokal, als der Trainer Julian Nagelsmann hieß. Zufall? Oder eventuell doch Anzeichen dafür, dass es bei Bayern nicht mehr zu 100 Prozent passt?", hinterfragte Pfaff.

Zweifel an Führungsspielern des FC Bayern

Nach dem Debakel in Frankfurt vermisste der 70-Jährige klare Ansagen von den Protagonisten. So ärgerte sich Pfaff darüber, dass Kapitän Manuel Neuer nur nach dem Sieg in Manchester vor die Kameras trat.

"Das hätte ich mir von ihm auch nach der Niederlage in Frankfurt gewünscht. Wenn du gewinnst, fällt dir das Reden leicht. Wenn du verlierst und einen rabenschwarzen Tag erklären musst, so wie es in Frankfurt der Fall war, dann ist es wichtiger, wenn die Führungsspieler Stellung beziehen", stellte er klar.

Im Anschluss an Niederlagen hätte sich zuletzt lediglich Thomas Müller den Medien gestellt. "Alle anderen haben sich weggeduckt", monierte Pfaff.

Seine Forderung: "Da wünsche ich mir von solchen Spielern wie Joshua Kimmich oder auch Leon Goretzka, der sich aber immerhin im Sportstudio geäußert hat, noch mehr Kante zu zeigen. Sie haben alle Führungsansprüche im Team, denen sollten sie auch gerecht werden an schlechten Tagen."