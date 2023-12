Baumgart öffnet Tür für Köln-Aus

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Hat Spekulationen um seine Zukunft als Trainer des 1. FC Köln als müßig bezeichnet: Steffen Baumgart

Steffen Baumgart hat auch nach dem nächsten Rückschlag in der Fußball-Bundesliga Spekulationen um seine Zukunft als Trainer des 1. FC Köln als müßig bezeichnet.

"Es ist klar, in der Situation, in der wir sind, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit und die sieht für uns nicht gut aus", sagte der 51-Jährige nach dem 0:2 in der Fußball-Bundesliga bei seinem Ex-Klub 1. FC Union Berlin.

Einen Schnellschuss mit einem Rücktritt schloss Baumgart aus. "Es ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen. Wie die dann aussehen, das wird garantiert nicht heute Abend ihnen mitgeteilt", sagte der Köln-Coach. Der 1. FC geht als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz in die kurze Weihnachtspause. Gegen Union waren die Kölner lange Zeit die bessere Mannschaft, fanden nach dem ersten Gegentor aber keine Antwort mehr.

Baumgart wurde gefragt, ob er glaube, noch für neue Impulse bei seiner Mannschaft im Abstiegskampf sorgen zu können.

Seine Antwort war zweigeteilt: "Ich glaube, wir sollten jetzt mal die Emotionen wegnehmen. Wenn wir die reine Leistung sehen, dann glaube ich ja, wenn wir die Ergebnisse der letzten Wochen sehen, ist klar, dass es Diskussionen gibt, die gehören dazu. Deswegen lasst uns die Diskussionen führen, bevor wir in irgendeine Richtung eine Antwort geben", sagte Baumgart.