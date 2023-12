Wechselt Timo Horn zu RB?

IMAGO/Revierfoto

Wie geht es für Timo Horn nach seinem Aus beim 1. FC Köln weiter?

Timo Horn steht nach seinem Aus beim 1. FC Köln weiter ohne Verein da und ist dementsprechend auf der Suche nach einem neuen Klub. Angebote gab es bereits einige, wie der Torhüter zuletzt bestätigte. Nun könnte es in einem Fall ernst werden. Denn ein Bundesligist hat es offenbar auf den Keeper abgesehen, allerdings aus Österreich.

21 Jahre lang trug Timo Horn das Trikot des 1. FC Köln, erst in der Kindheit und Jugend, später wurde er beim Effzeh zum Profi und feierte zweimal die Zweitligameisterschaft. Nach der letzten Saison war allerdings Schluss für den 30-Jährigen. Seitdem ist Horn arbeitslos. Das könnte sich nun allerdings ändern.

Denn nach "Bild"-Informationen plant Red Bull Salzburg aus der österreichischen Bundesliga, Horn als Ersatzmann hinter Alexander Schlager zu verpflichten. Aus dem Umfeld des Meisters hat das Blatt erfahren, dass RB die Finger nach dem Torwart ausgestreckt hat. Auch der "kicker" berichtete zuletzt vom Interesse an Horn.

Ergreift Horn die Chance bei Österreichs Meister? Noch offen. Denn eigentlich will der Keeper gern die Nummer eins bei seinem neuen Arbeitgeber sein. Ob er sich also auf einen Backup-Job in Salzburg einlässt, kann nur spekuliert werden.

Immerhin: Zwar ist RB jüngst als Gruppenletzter aus der Champions League ausgeschieden und nimmt daher auch nicht im neuen Jahr an der Europa League teil, aber in der Zukunft könnten Horn dennoch beim Europacup-Dauerabonnenten auch Spiele auf internationaler Ebene winken.

1. FC Köln bot Timo Horn wohl nur Mini-Gehalt

Außerdem könnte der Red-Bull-Klub als Sprungbrett fungieren, um beispielsweise später den Schritt in die MLS zu den New York Red Bulls zu wagen.

Dass Horn sich im Sommer gegen eine Verlängerung bei den Kölner entschied, wo er schon länger seinen Platz als Nummer eins an Marvin Schwäbe verloren hatte, lag laut "Bild" auch daran, dass die Effzeh-Bosse ihm lediglich ein Mini-Gehalt von 480.000 Euro boten, ein Bruchteil seines bisherigen Salärs von kolportierten 3,2 Millionen Euro.

Was Horn in Salzburg verdienen konnte, wird nicht berichtet. Ein Top-Gehalt darf Horn jedoch nicht erwarten, schon gar nicht als Nummer zwei.