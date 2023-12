Guirassy-Bild sorgt für Aufregung im Netz

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy (l.) und Florian Wirtz werden in der Rückrunde nicht zusammen für Bayer 04 auflaufen

Im Winter droht dem VfB Stuttgart der Verlust von Serhou Guirassy, der die Schwaben für rund 17 Millionen Euro verlassen darf. Gerüchte um einen Wechsel zu Bayer Leverkusen, die nach einem Social-Media-Post des Stürmer-Stars durch das Netz waberten, erwiesen sich jedoch als haltlos.

Wo spielt Serhou Guirassy in der Rückrunde? Der 17-Tore-Mann in Diensten des VfB Stuttgart hat das Interesse mehrerer Top-Klubs auf sich gezogen. Unter anderem sollen Manchester United, Newcastle United und auch West Ham Interessen an dem Stürmer zeigen, der laut "Sun" am liebsten zu Tottenham Hotspur wechseln würde.

Die Spekulationen um seinen Wechsel hat der 27-Jährige nun selbst in den Sozial Netzen angeheizt.

Guirassy postete auf Instagram ein Urlaubsfoto von sich, das ihn auf einer Yacht zeigt. Darauf trägt der Guineer das aktuelle Ausweichtrikot von Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen.

VfB Stuttgart: Guirassy-Wechsel zu Leverkusen kein Thema

Ein Wechselindiz ist dies, anders als viele Fans in den Sozialen Netzen vermuteten, aber nicht. Hintergrund: Beim 1:1 der Werkself bei den Schwaben tauschten Guirassy und Bayer-Angreifer Boniface ihre Trikots.

Dass der ehemalige Kölner gerne Jerseys anderer Klubs trägt, zeigte sich bereits, als er sich vor einigen Monaten in einem Leipzig-Trikot von Mohamed Simakan ablichten ließ.

Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist für Guirassy laut "Bild" sowieso kein Thema. Zudem würde ein Transfer ins Rheinland weder für den Spieler noch Leverkusen Sinn ergeben. Mit Boniface, Patrick Schick und Adam Hlozek ist der Tabellenführer des deutschen Oberhauses im Sturmzentrum bestens aufgestellt.

Guirassy war im Sommer 2022 von Stade Rennes zum VfB Stuttgart gewechselt. Der Nationalspieler Guineas hat großen Anteil daran, dass die Schwaben in der laufenden Saison in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga rangieren. Nach 16 Spieltagen liegt der Relegationsteilnehmer der letzten Saison völlig überraschend auf dem dritten Tabellenplatz.