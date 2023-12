Neue Transfer-Konkurrenz für FC Bayern, BVB und Co.

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Can Uzun wird den 1. FC Nürnberg wohl im Sommer verlassen

Der Poker um Can Uzun vom 1. FC Nürnberg nimmt weiter Fahrt auf. Der FC Bayern, der BVB und Eintracht Frankfurt bekommen offenbar weitere Konkurrenz.

Wie das Portal "Relevo" berichtet, ist der FC Sevilla an einer Verpflichtung des 18 Jahre alten Mittelstürmers interessiert. Dem Bericht zufolge haben Verantwortliche der Spanier bereits Kontakt zu Uzun aufgenommen.

Der Youngster bevorzuge einen Wechsel ins Ausland, daher male sich Sevilla gute Chancen aus, heißt es in dem Bericht.

Zuletzt wurden dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt Interesse an Uzun nachgesagt. Im Winter darf das Top-Talent den Zweitligisten 1. FC Nürnberg zwar noch nicht verlassen, im Sommer könnte es aber für einen neuen Transfer-Rekord sorgen.

Nürnberg-Boss schließt Wechsel nicht aus

"Can hat bei uns einen langfristigen Vertrag. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber in dieser Saison ist ein Wechsel kein Thema", stellte FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe im November gegenüber "transfermarkt.de" klar.

Die Frage, ob ein möglicher Uzun-Verkauf dem FCN einen neuen Ablöse-Rekord bescheren könnte, bejahte Rebbe indirekt.

"Wir haben viele talentierte Jungs beim Club, ich will es nicht auf einen Spieler begrenzen. Alle sind dazu eingeladen, sich in die bestmögliche Position zu bringen. Es wäre toll, wenn wir eines Tages den Transferrekord knacken. Wünschenswert wäre es aber auch, wenn wir noch ein bisschen so zusammenbleiben und sich die Dinge weiter entwickeln können", erklärte der Funktionär.

Für die Nürnberger sei es "notwendig, Transfererlöse zu erzielen. Ob wir das mit jüngeren oder älteren Spielern realisieren, ist egal. Aber wir müssen welche einfahren", schilderte Rebbe.

Uzun, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, könnte einen zweistelligen Millionen-Betrag in die Kassen spülen.

Der türkische Junioren-Nationalspieler erzielte in dieser Saison bereits neun Treffer in 17 Pflichtspielen. Hinzu kommen drei Assists.