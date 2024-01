Mega-Rückendeckung für Edin Terzic

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Edin Terzic erhält Rückendeckung von BVB-Legende Ottmar Hitzfeld

In der Champions League trotz enormer Qualität der bisherigen Gegner souverän, in der Bundesliga und im DFB-Pokal seit Wochen zahnlos: Borussia Dortmund blickt auf ein weitgehend ernüchterndes Fußballhalbjahr zurück. In der Kritik stand auch Coach Edin Terzic, der allerdings auch 2024 an der Seitenlinie stehen wird. Für eine Trainerlegende des BVB eine absolut nachvollziehbare Entscheidung.

Dass Borussia Dortmund die PS in der Bundesliga nur selten auf den Rasen bekommt, wurde in den vergangenen Wochen natürlich auch Trainer Edin Terzic angelastet, für Ottmar Hitzfeld, der den BVB unter anderem zu zwei Meisterschaften und dem Gewinn der Champions League 1997 führte, ist der Übungsleiter der Schwarz-Gelben allerdings nicht das Problem.

"Ein Trainerproblem hat Dortmund sicher nicht. Sie haben in den letzten Jahren ja oft den Trainer gewechselt, trotzdem ist diese gewisse Inkonstanz geblieben", zitiert die "Deutsche Presse-Agentur" den ehemaligen Erfolgscoach, der auch mit dem FC Bayern große Erfolge feierte.

"Edin Terzic macht aus meiner Sicht einen sehr guten Job. Er ist für mich auch ein Trainer, der eine sehr positive Ausstrahlung an der Seitenlinie hat", stärkt der 74-Jährige Terzic weiter den Rücken. "Er gefällt mir auch in den Interviews sehr gut, er antwortet sehr besonnen."

"Was beim BVB passiert, ist auch für mich nicht erklärbar"

Dass der BVB 2023/24 bislang allerdings recht konsequent ein reizendes Champions-League-Gesicht und eine triste Liga-Fratze trägt, sorgt auch bei Hitzfeld für Fragezeichen. "Was in Dortmund passiert, ist auch für mich nicht erklärbar", sagte der zweifache Champions-League-Sieger. "Sie haben sehr gute Einzelspieler, sie haben auch gute Typen in der Mannschaft. Trotzdem strauchelt man immer wieder gegen mittelmäßige Mannschaften."

In der Fußball-Königsklasse, wo man sich in einer Gruppe mit Paris Saint-Germain, Newcastle United und AC Mailand durchgesetzt hat, trete die Borussia hingegen "konzentrierter, fokussierter" auf. "Es liegt ihnen offenbar besser, nicht der Favorit zu sein", vermutet Hitzfeld.

Weniger positiv als Hitzfeld sehen übrigens die sport.de-User den Verbleib von Terzic: In einer Umfrage mit bislang gut 85.000 Abstimmenden glauben nur 28 Prozent, dass der gebürtige Mendener noch der richtige Coach für den BVB sei.