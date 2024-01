BVB baggert: Ablöse für Reus-Nachfolger aufgedeckt

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Wechselt Can Uzun vom 1. FC Nürnberg zum BVB oder zum FC Bayern?

Can Uzun vom 1. FC Nürnberg hat es auf die Listen zahlreicher Top-Klubs geschafft, allen voran Borussia Dortmund soll die Fühler nach dem 18-jährigen Offensivmann ausgestreckt haben. Auch der FC Bayern gilt interessiert. Beste Karten hat aber wohl der BVB. Doch wie viel müssten die Schwarz-Gelben bezahlen? Und wann könnte Uzun wechseln? Auf diese Fragen gibt es nun Antworten.

Schon seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte um die Zukunft von Can Uzun. Dass der 18-Jährige, der sowohl Mittelstürmer als auch im offensiven Mittelfeldspielen kann, über die Saison hinaus beim 1. FC Nürnberg bleibt, ist angesichts seiner steilen Entwicklung, kaum vorstellbar.

Sechs Tore hat der Teenager bereits in der 2. Bundesliga erzielt, ein weiteres vorgelegt. Auch im DFB-Pokal traf der Youngster gleich dreifach bei zwei Assists. Dass sich Klubs wie der FC Bayern und Borussia Dortmund bereits intensiv mit dem Türken beschäftigen, verwundert daher kaum.

Während sich die Münchner allerdings nach Informationen von "Sky" lediglich nach Uzun erkundigt haben, scheint der BVB auf der Suche nach einem langfristigen Nachfolger für Marco Reus Ernst zu machen. Denn laut dem TV-Sender laufen konkrete Gespräche mit dem 18-Jährigen. Die Schwarz-Gelben seien überzeugt vom Potenzial des Angreifers, trauen ihm in Zukunft Großes zu, heißt es.

Doch wann könnte Uzun, dessen Vertrag in Nürnberg noch bis 2027 datiert ist, nach Dortmund wechseln? Offenbar noch nicht im Winter. "Sky" untermauert die bisherigen Spekulationen, dass der Club das Top-Talent keinesfalls in der aktuellen Transferperiode abgeben möchte. Stattdessen soll Uzun bis Saisonende dabei helfen, die Nürnberg in der 2. Bundesliga zu festigen und weiter nach oben zu führen.

BVB müsste für Uzun tief in die Tasche greifen

Im Sommer sei dann alles offen. Günstig wird Uzun dann aber keinesfalls werden. Angeblich fordern die FCN-Bosse über zehn Millionen Euro. Am Ende wird sich die Ablöse laut Einschätzungen des TV-Senders wohl bei neun bis zehn Millionen Euro einpendeln.

Neben den Dortmundern und den Münchnern gilt aus der Bundesliga noch Eintracht Frankfurt als interessiert. Außerhalb von Deutschlands Beletage sollen auch Vereine aus England und der Türkei um Uzun werben.