Medien: FC Bayern plant spektakuläres Tauschgeschäft

IMAGO/Franziska Gora

Thomas Tuchel und der FC Bayern bemühen sich weiterhin um Ronald Araújovom FC Barcelona

Ronald Araújo vom FC Barcelona steht weit oben auf der Winter-Wunschliste des FC Bayern. Um den Abwehrspieler nach München zu lotsen, will der Rekordmeister spanischen Medien zufolge einen von drei Spielern in den Deal involvieren.

Ein Abwehrspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Seite spielen kann, hat beim FC Bayern im Winter-Transferfenster absolute Priorität. Ronald Araújo vom FC Barcelona erfüllt das gesuchte Profil, allerdings ist der 24-Jährige mit "normalen" Mitteln kaum zu bekommen. Um den Deal dennoch zu realisieren, denken die Münchner angeblich über ein spektakuläres Tauschgeschäft nach.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, könnte der deutsche Rekordmeister einen von drei Spielern in den Deal involvieren, um die Ablöse von Araújo zu drücken und Barca gleichzeitig von einem Transfer zu überzeugen.

FC Bayern bietet Barca drei Spieler zum Tausch

Namentlich genannt wird unter anderem Matthijs de Ligt, dessen Zukunft beim FC Bayern schon seit Wochen infrage gestellt wird. Mit dem Niederländer würde Barca direkt einen Abwehr-Ersatz für Araújo bekommen.

Zweiter Bayern-Spieler auf der Liste ist Joshua Kimmich. Auch er ist beim Rekordmeister angezählt und wird schon länger mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Und auch er soll, ähnlich wie de Ligt, schon länger ein Thema beim FC Barcelona sein.

Bayern-Star auf Xavis Wunschliste

Last but not least könnte dem Bericht zufolge auch Leroy Sané Teil eines Araújo-Transfers werden. Sané sei ebenfalls der Spielertyp, den Barca-Coach Xavi auf seiner Wunschliste habe, heißt es. Dazu kommt: Stand heute steht der Nationalspieler nur noch bis zum Sommer 2025 in München unter Vertrag. Gespräche über eine Verlängerung stehen zwar auf der Agenda, wurden vom 27-Jährigen aber vorerst aufgeschoben.

Übereinstimmenden Berichten zufolge verlangt der FC Barcelona für Ronald Araújo eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro. Eine Summe, die der FC Bayern unter normalen Umständen wohl nicht zahlen will bzw. kann. Wie sehr der spanische Klub von seiner Forderung abweichen würde, wenn die Münchner tatsächlich einen weiteren Spieler in das Geschäft involvieren, ist nicht bekannt.