BVB-Youngster droht längere Zwangspause

IMAGO/Steinbrenner

Guille Bueno verletzte sich am letzten Samstag am Knie

Die Verletzungssorgen bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund halten weiter an. Nun droht auch Nachwuchsspieler Guille Bueno wohl eine längere Zwangspause als zunächst vermutet.

Der 21-Jährige durfte beim 2:2-Testspiel des BVB gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar am letzten Wochenende mitwirken, verletzte sich dabei am Knie. Wie die "Ruhr Nachrichten" am Montagabend vermeldeten, könnte Bueno nun gleich mehrere Wochen fehlen.

Der Linksverteidiger wurde von BVB-Cheftrainer Edin Terzic für das Wintertrainingslager in Marbella nominiert, nachdem zuvor schon Julian Ryerson verletzungsbedingt ausfiel und aktuell nur individuell trainieren kann.

Guille Bueno spielt schon seit 2021 für Borussia Dortmund, kam allerdings bis dato ausschließlich in der Drittliga-Reserve zum Einsatz. Dort, in der 3. Liga, bringt es der Linksfuß aber immerhin schon auf 54 Einsätze, erzielte dabei einen Treffer.

Bueno selbst hatte sich in emotionalen Worten zu seiner Verletzung geäußert: "Gott überlässt seine härtesten Schlachten seinen stärksten Soldaten. Ich werde stärker zurückkommen", hatte der Spanier bei Instagram geschrieben.

BVB startet am Samstag beim SV Darmstadt

Der Defensivmann muss aufgrund seiner Knieverletzung damit erneut seine Hoffnungen begraben, im Profi-Kader der Schwarz-Gelben Fuß fassen zu können.

Um welche Verletzung es sich genau handelt, teilte Borussia Dortmund bis dato nicht mit. Laut dem Zeitungsbericht soll es noch am Dienstag eine offizielle Stellungnahme samt Diagnose zu der Causa geben.

Am Dienstag steht für den BVB noch das abschließende Testspiel im Rahmen des Trainingslagers gegen Standard Lüttich aus Belgien an, ehe danach die Heimreise nach Dortmund angetreten wird.

In der Bundesliga startet Borussia Dortmund am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (18:30 Uhr) wieder in den Spielbetrieb.