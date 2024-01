So plant der BVB mit Ian Maatsen

imago/sport.de

Ian Maatsen soll die linke Abwehrseite des BVB verstärken

Borussia Dortmund steht unmittelbar vor der ersten Winterverpflichtung. Linksverteidiger Ian Maatsen vom FC Chelsea soll zum Bundesliga-Fünften wechseln. Doch wie genau plant der BVB mit dem 21-jährigen Niederländer und welche Dimensionen hat der Transfer? sport.de macht den Check.

Wenige Tage vor dem Start in die zweite Saisonhälfte rüstet Borussia Dortmund laut übereinstimmenden Medienberichten auf der Linksverteidiger-Position nach: Ian Maatsen wechselt auf Leihbasis vom FC Chelsea zum Vizemeister der Fußball-Bundesliga.

Was erhofft sich der Revierklub vom jungen Niederländer? Was kostet der Deal? Und ist der vielseitige Abwehrmann auch einer für die kommende Saison? Hier kommen die wichtigsten Fragen und Antworten zum möglichen Transfer von Ian Maatsen zum BVB:

Warum verpflichtet der BVB Ian Maatsen?

Mit dem Transfer von Ian Maatsen würde der BVB eine klaffende Lücke im Kader schließen, die nach den jüngsten Ausfällen noch größer geworden war.

Denn auf der Linksverteidiger-Position, nach dem Abgang von Raphael Guerreiro ohnehin eine notorische Schwachstelle, fehlen gleich mehrere Spieler: Julian Ryerson muss weiter aufgrund einer Knieverletzung passen, U23-Nachwuchsverteidiger Guille Bueno verletzte sich zuletzt im Test gegen Alkmaar, dem Spanier droht eine längere Pause.

Zudem weilt Ramy Bensebaini vorerst mit Algerien beim Afrika-Cup. Allerdings wusste der letztjährige Sommerneuzugang ohnehin bislang nur selten zu überzeugen. Im Test am Dienstagvormittag gegen Standard Lüttich musste notgedrungen Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auf die linke Seite rücken.

Umso mehr werden die Augen bald wohl auf Maatsen gerichtet sein. Dieser soll noch am Dienstag nach Dortmund reisen, um laut mehreren Medienberichten am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Danach soll die Unterschrift erfolgen. Maatsen und der BVB seien sich bereits einig, heißt es.

Welche finanziellen Dimensionen hat der Transfer?

Ian Maatsen soll sich dem BVB auf Leihbasis anschließen, sein Kontrakt wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge bis Saisonende datiert sein. 2,3 Millionen Euro Leihgebühr werden nach Informationen des britischen "Telegraph" für den Linksverteidiger vom FC Chelsea fällig. Zudem übernimmt der Bundesligist das Gehalt des Niederländers, das dem Vernehmen nach bis Saisonende bei gut 330.000 Euro liegen soll.

Eine Kaufoption für den 21-Jährigen gibt es nach "Sky"-Infos ebenso wenig wie eine Kaufpflicht, auf die der englische Spitzenklub angeblich beharrt haben soll.

Stattdessen plant Chelsea laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano, Maatsens bis 2025 laufenden Vertrag um zwei weitere Jahre zu verlängern.

Versehen werden soll das neue Arbeitspapier dann offenbar mit einer Ausstiegsklausel für den Sommer 2024. Welche Höhe diese haben könnte, ist nicht bekannt. Maatsens aktueller Marktwert wird auf rund 20 Millionen Euro geschätzt.

Wie soll Ian Maatsen dem BVB helfen?

Ian Maatsen wird beim FC Chelsea hoch geschätzt. "Er hat Qualität, er versteht das Spiel und er ist ein sehr cleverer Spieler", lobte Blues-Teammanager Mauricio Pochettino den niederländischen U21-Nationalspieler vor der Saison in einer Medienrunde und hob zudem die Vielseitigkeit des 21-Jährigen hervor, der bereits im Jahr 2018 im jungen Teenager-Alter von PSV Eindhoven nach London gewechselt war.

Zu dieser Zeit war Maatsen noch auf den offensiven Außenpositionen gefragt, rückte erst als Profi weiter nach hinten. Den Drang nach vorn hat der Youngster, der in der letzten Saison an den FC Burnley verliehen war und dort als Stammspieler zum Aufstieg in die Premier League beitrug, in den letzten Jahren allerdings nicht verloren. Vier Tore und sechs Vorlagen zieren seinen Arbeitsnachweis in Burnley, wo er gern extrem hoch verteidigte.

Nach seiner Rückkehr zum FC Chelsea stand Maatsen in der laufenden Saison zwar wettbewerbsübergreifend in 16 Spielen auf dem Feld, mit 199 Minuten ist seine Spielzeit allerdings überschaubar. Erschwerend kommt hinzu, dass der 1,78 Meter große Niederländer lediglich rund 20 Minuten als klassischer Linksverteidiger zum Einsatz kam und ansonsten nach Einwechslungen eher im linken Mittelfeld oder auf der offensiven Außenbahn ran musste.

Dem Dortmunder Spiel könnte Maatsen mit seiner Schnelligkeit und seinem Offensivdrang weiterhelfen. Auch die Ballsicherheit und die Flanken überzeugten die Beobachter in Burnley.

Gibt es für Maatsen eine längere Zukunft beim BVB?

Stand jetzt würde die Leihe von Ian Maatsen nach der Saison enden. Heißt: Der BVB und der FC Chelsea müssten im Sommer neu verhandeln, sollte man den Niederländer fest verpflichten wollen. Helfen könnte den Schwarz-Gelben dabei unter Umständen die neu festgelegte Ausstiegsklausel, die laut Romano im Falle einer Verlängerung verankert werden soll.

Ob der BVB Maatsen allerdings überhaupt langfristig unter Vertrag nehmen will, wird maßgeblich davon abhängen, wie sich der Linksverteidiger in Dortmund schlägt.

Durch die anstehende Genesung von Ryerson, die Rückkehr von Ramy Bensebaini nach dem Afrika-Cup und das Leih-Comeback von BVB-Nachwuchsverteidiger Tom Rothe, der noch bis Saisonende an Holstein Kiel ausgeliehen ist, verbessert sich die Personalsituation beim BVB hinten links spätestens im Sommer.

Damit Maatsen dann ein Faktor wird, müsste er seine sich derzeit bietende Chance bestmöglich nutzen. Die Anlagen dafür scheint er mitzubringen.

Chris Rohdenburg