Fortuna-Talent fällt "bis auf Weiteres" aus

IMAGO/UWE KRAFT

Fortuna-Talent Jamil Siebert erlitt einen Innenbandriss

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf den deutschen U21-Nationalspieler Jamil Siebert verzichten.

Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, erlitt der Abwehrspieler im Testspiel am vergangenen Montag gegen den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht einen Innenbandriss. Damit wird Siebert Düsseldorf "bis auf Weiteres" fehlen.

Die Fortuna liegt in der 2. Liga auf dem vierten Tabellenplatz. Die Düsseldorfer starten am 21. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Absteiger Hertha BSC (13:30 Uhr) in die Rückrunde.