Offiziell! BVB bestätigt nächsten Neuzugang

IMAGO/Carlton Myrie

Ian Maatsen verstärkt den BVB bis zum Saisonende

Der nächste Deal ist eingetütet. Borussia Dortmund sichert sich die Dienste von Ian Maatsen vom FC Chelsea. Das gab des BVB am Freitag bekannt.

Der Außenverteidiger wird bis zum Saisonende nach Dortmund verliehen. Zuvor wurde sein Vertrag in London bis 2027 verlängert, dabei soll eine Ausstiegsklausel verankert worden sein.

"Aufgrund unserer aktuellen Personalsituation haben wir uns entschieden, auf der linken Außenverteidiger-Position im Winter noch einmal aktiv zu werden", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der 43-Jährige lobte den Neuzugang: "Ian passt mit seinen Stärken in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Spieler, der sehr viel Tempo mitbringt, über einen starken linken Fuß verfügt und zudem auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Leihe noch vor unserem ersten Bundesligaspiel des Jahres realisieren konnten."

Maatsen selbst freut sich auf die neue Herausforderung in Dortmund. "Borussia Dortmund hat sich intensiv um mich bemüht. Ich verfolge den BVB und seine Fans schon länger, war im Herbst 2022 sogar beim Champions-League-Spiel in Manchester, um das Team live auf dem Rasen zu sehen", so der Niederländer, der ergänzte: "Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt mit der Leihe geklappt hat. Ich verspreche, dass ich alles für den Erfolg der Mannschaft geben werde und freue mich riesig auf die Gelbe Wand."

⚫️ BVB leiht Ian Maatsen aus 🟡



Borussia Dortmund hat den niederländischen Junioren-Nationalspieler Ian Maatsen (21) verpflichtet.



Der Linksverteidiger, der am Mittwoch in Dortmund den obligatorischen Medizincheck absolviert hat, wird bis zum Ende der laufenden Saison vom… pic.twitter.com/SgtairfKqO — Borussia Dortmund (@BVB) 12. Januar 2024

So viel zahlt der BVB für Maatsen

Mit dem Transfer von Maatsen schließt der BVB eine klaffende Lücke im Kader. Auf der Linksverteidiger-Position fehlen gleich mehrere Spieler: Julian Ryerson muss aufgrund einer Knieverletzung passen, U23-Nachwuchsverteidiger Guille Bueno verletzte sich zuletzt im Test gegen Alkmaar. Zudem weilt Ramy Bensebaini vorerst mit Algerien beim Afrika-Cup.

Laut "Daily Mail" übernimmt Borussia Dortmund Maatsens Gehalt, das bei 330.000 Euro liegen soll. Zudem zahle der Revierklub eine Leihgebühr in Höhe von 2,3 Millionen Euro.

Für den 21-jährigen Außenverteidiger aus den Niederlanden ist es bereits die vierte Leihstation seit seinem Engagement beim FC Chelsea. Für die Blues bestritt Maatsen bislang lediglich 16 Pflichtspiele.

Mit der Rückholaktion von Jadon Sancho hatte der BVB am Donnerstag bereits den ersten Neuzugang der laufenden Wintertransferphase verkündet.