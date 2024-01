Lainer muss noch auf Gladbach-Comeback warten

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Kämpft sich zurück in den Profifußball: Stefan Lainer.

Borussia Mönchengladbachs Rechtsverteidiger Stefan Lainer muss nach seiner überstandenen Krebserkrankung und ersten Minuten Testspielminuten noch auf seinen ersten Bundesligaeinsatz warten. Für die Partie gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) steht der 31-Jährige noch nicht zur Verfügung.

"Er ist vom Charakter her ein Rennpferd und würde am liebsten morgen schon 90 Minuten spielen", sagte Trainer Gerardo Seoane. Der Österreicher habe zwar schon zwei Wochen teilintegriert trainiert. "Aber wenn man seine Trainingswerte und Belastung sieht, wird er schon noch einige Zeit benötigen, um ein Startelfkandidat zu sein. Was nicht heißt, dass er uns schon in zwei, drei Wochen mit Teileinsätzen helfen kann", sagte Borussias Chefcoach.