Rätsel um Borré-Zukunft offenbar gelöst

Rafael Borré ist von Eintracht Frankfurt an Werder Bremen verliehen

"Spätestens im Sommer" werde Rafael Borré nach Brasilien zu Internacional Porto Alegre wechseln teilte Eintracht Frankfurt am Mittwoch mit. Ob der Angreifer seinem Leihverein Werder Bremen noch bis Saisonende zur Verfügung steht, war offen - zumindest bis jetzt.

Wie der "kicker" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, deute weiter nichts darauf hin, dass Borrés Gastspiel an der Weser vorzeitig endet. Heißt: Der 28 Jahre alte Kolumbianer wird wohl noch bis zum Sommer weiter im Trikot von Werder Bremen auflaufen.

Der Klub habe "keinerlei Interesse daran, Rafael im Winter abzugeben", hatte auch Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz am Mittwoch gegenüber der "Deichstube" betont.

Es bestehe "kein Kontakt" zu Internacional wegen eines sofortigen Wechsels, über den zuletzt brasilianische Medien berichtet hatten. Dabei war auch von einer möglichen Kompensationszahlung für Werder die Rede.

Eintracht Frankfurt hatte die Einigung mit Borrés zukünftigem Arbeitgeber am Mittwoch verkündet. Sechs Millionen Euro Ablöse fließen angeblich an die Hessen.

Irritationen bei Werder Bremen

Dass sich der Profi bereits im Internacional-Trikot fotografieren ließ, sorgte bei Werder Bremen derweil für Irritationen.

"Es ist völlig in Ordnung, dass Frankfurt und Porto Alegre ein Agreement gefunden haben, aber wir sind sehr irritiert, dass Rafael schon im Trikot eines anderen Vereins abgelichtet wurde", kritisierte Fritz. "Bis zum Sommer steht er noch bei uns unter Vertrag. Da verwundert das Vorgehen von Porto Alegre schon sehr."

Unklar ist noch, wie Borré zu einem Verbleib in Bremen für die kommenden Monate steht. Sollte es doch noch zu einer Kehrtwende in der Personalie kommen, hat Werder angeblich schon einen Nachfolger in der Hinterhand.

Das Portal "Calciomercato" brachte zuletzt Sydney van Hooijdonk vom italienischen Erstligisten FC Bologna mit dem Bundesligisten in Verbindung. Eine Leihe dürfte die wahrscheinlichste Variante sein.