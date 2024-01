VfB Stuttgart kassiert Transfer-Absage

IMAGO/Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsberger

Roko Simic soll beim VfB Stuttgart und bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel gestanden haben

Mit dem VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg soll Roko Simic von RB Salzburg das Interesse von gleich drei Bundesligisten geweckt haben. Doch das Trio hat offenbar eine Transfer-Absage kassiert.

Laut Fabrizio Romano haben sich Stuttgart, Frankfurt und Wolfsburg in den vergangenen Wochen bei Salzburg nach Roko Simic erkundigt.

Doch die Österreicher sollen einem möglichen Wechsel direkt einen Riegel vorgeschoben haben. Ein Abschied des Mittelstürmers im Winter komme nicht infrage.

Simics Vertrag bei RB Salzburg ist noch bis 2025 datiert. Mit starken Leistungen in dieser Saison hat der 20-Jährige das Interesse einiger Klubs geweckt. In 24 Pflichtspielen der aktuellen Saison erzielte der kroatische U21-Nationalspieler fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Von dem Frankfurter Interesse an Simic hatte die "Bild"-Zeitung bereits im November berichtet. Im Januar stellten die Hessen aber Sasa Kalajdzic, der bis zum Saisonende von den Wolverhampton Wanderers ausgeliehen wurde, als Verstärkung für die Offensive vor.

Zukunft von Guirassy und Undav beim VfB Stuttgart offen

Ob der VfB Stuttgart nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, ist wohl davon abhängig, ob Serhou Guirassy bei den Schwaben bleibt.

Spätestens im Sommer droht dem VfB ein Verlust des Stürmers. Der Guineer könnte die Schwaben aber sogar schon im Winter verlassen. Zwar soll die viel zitierte Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro bereits abgelaufen sein, laut "kicker" ist ein Abschied bis zum Ende der Transferphase am 1. Februar aber dennoch möglich.

Auch die Zukunft von Deniz Undav ist unklar. Der Angreifer ist für die laufende Saison vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

Nach Informationen der "Bild" können die Schwaben den Angreifer für eine Sockel-Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro im Sommer verpflichten. Falls der VfB tatsächlich den Sprung in den Europapokal schafft, steigt die Summe sogar auf 20 Millionen Euro an. Eine stolze Summe für den immer noch finanziell angeschlagenen Klub.