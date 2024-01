Medien: Bayern-Star liebäugelt mit Wechsel

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Verlässt Matthijs de Ligt (M.) den FC Bayern im Sommer?

Der FC Bayern hat im Sommer 2022 viel Geld in die Hand genommen, um mit Matthijs de Ligt einen neuen Abwehrchef zu verpflichten. Die Anzeichen, dass sich die Wege bald schon wieder trennen, verdichten sich allerdings immer mehr.

Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt kann sich mittlerweile auch selbst einen Abschied vom FC Bayern durchaus vorstellen, das berichtet "Sky". Im Sommer könnte die Zusammenarbeit demnach trotz des eigentlich noch bis 2027 gültigen Vertrags enden.

Denn: Der 24-Jährige wolle sich nicht länger mit seinem Status als Innenverteidiger Nummer drei beim deutschen Rekordmeister zufrieden geben und ziehe daher einen Wechsel in Erwägung.

Zuvor hatten der TV-Sender sowie "Bild" berichtet, dass die Trennungsgedanken vor allem vom FC Bayern ausgehen. De Ligt sei nicht mehr unverkäuflich, einen Abgang zum Saisonende könne man sich an der Säbener Straße immer mehr vorstellen. Allerdings heißt es bei "Bild", dass de Ligt seinerseits klargestellt habe, vorerst bei Bayern bleiben zu wollen.

Nächster Top-Transfer des FC Bayern im Sommer?

In der laufenden Saison war der Innenverteidiger immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Auch deshalb war er in der Hierarchie der Abwehrspieler hinter Sommer-Neuzugang Minjae Kim sowie Dayot Upamecano gelandet. In der Winterpause hatte sich der FC Bayern zudem mit dem Engländer Eric Dier verstärkt, der nun für zusätzlichen Konkurrenzkampf in der Abwehrzentrale sorgen soll.

Nicht zuletzt eine mögliche Verpflichtung von Barcelona-Abwehrchef Ronald Araújo könnte Matthijs de Ligts Zeit beim FC Bayern endgültig beenden. Der Uruguayer zählt angeblich zu den Wunschspielern von Thomas Tuchel, vor der Winterpause soll es bereits ersten telefonischen Austausch mit dem Spieler gegeben haben.

Sollte de Ligt, der 2022 für 67 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet wurde, im Sommer tatsächlich den FC Bayern wieder verlassen, wäre wohl auch das nötige Geld für einen Araújo-Transfer vorhanden, so die Überlegungen bei "Sky".