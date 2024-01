FC Schalke 04 verkündet ersten Winter-Transfer

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Darko Churlinov kehrt zum FC Schalke 04 zurück

Bereits am Wochenende hatten Medienberichte über eine Rückkehr von Darko Churlinov zum FC Schalke 04 die Runde gemacht. Nun bestätigte der abstiegsbedrohte Revierklub die Verpflichtung des Aufstiegshelden, der bereits die Rückrunde der Saison 2021/22 bei den Knappen verbrachte.

Der FC Schalke 04 hat den ersten Winter-Transfer bekanntgegeben: Der Revierklub vermeldete am Dienstag, dass Darko Churlinov auf Leihbasis von Premier-League-Klub FC Burnley nach Gelsenkirchen wechselt.

Von dem nahenden Deal hatten am Wochenende bereits mehrere Medien übereinstimmend berichtet. Der Zweitligist sicherte sich eine Kaufoption für den Sommer, die sich laut "Sky" auf rund 3,5 Millionen Euro belaufen soll.

"Ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der so motiviert ist, der so auf seine Herausforderung brennt. Er wird Team und Fans mitreißen", schwärmte S04-Sportdirektor Marc Wilmots in der offiziellen Vereinsmitteilung.

Bereits am Montagmorgen hatte die "WAZ" erste Bilder des Neuzugangs bei dessen Ankunft auf Schalke verbreitet. Dort hatte er den zweiten Teil seines Medizinchecks absolviert.

Bereits im letzten Sommer war über eine Rückkehr des 23-Jährigen zu den Königsblauen spekuliert worden, die nun mit einem halben Jahr Verspätung Wirklichkeit wurde. Der Linksaußen war in der Rückrunde 2021/22 vom VfB Stuttgart an den S04 verliehen worden, wo er als Stammspieler großen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr hatte.

2022 verpflichtete der FC Burnley den 19-fachen Nationalspieler für 3,5 Millionen Euro. Beim Klub von der Insel fand sich Churlinov allerdings überhaupt nicht zurecht und kam daher auf gerade einmal 13 Einsätze.

Beim Aufsteiger steht der Offensivspieler noch bis 2026 unter Vertrag.

In dieser Spielzeit kam der Flügelspieler, der auch im Zentrum spielen kann, bislang nicht zum Einsatz. Einer der Gründe: Churlinov verpasste große Teile der Sommervorbereitung, weil er wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus lag. Zwischendurch schwebte er sogar in Lebensgefahr. Mittlerweile ist der ehemalige Stuttgarter aber wieder vollständig genesen.

"Ich habe im Vorfeld ausführlich mit Burnleys Coach Vincent Kompany über Darkos körperliche Verfassung gesprochen. Er hat mir aus Trainer-Perspektive bestätigt, dass Darko in den vergangenen drei Monaten voll mit dem Team trainiert und für die Reserve gespielt hat. Unsere Tests haben die ersten positiven Eindrücke bestätigt", verriet S04-Trainer Karel Geraerts.