Real Madrid will Bayern-Talent "um jeden Preis"

Bayern-Talent Adin Licina soll weit oben auf der Wunschliste von Real Madrid stehen

Der FC Bayern könnte im Sommer eines seiner hoch gehandelten Talente verlieren. Spanischen Medien zufolge bemüht sich Real Madrid intensiv um die Verpflichtung eines Youngsters, der auf der königlichen Wunschliste weit oben stehen soll.

"Bayerns neues Versprechen, das Real Madrid um jeden Preis haben will", betitelt das Portal "fichajes" eine Story, die Real Madrid starke Bemühungen um das erst 17-jährige Ausnahmetalent Adin Licina nachsagt.

Der Champions-League-Rekordsieger soll damit in einer ganzen Reihe von Vereinen stehen, die den Youngster gerne im kommenden Sommer verpflichten wollen. Erst in dieser Woche hatte die "Gazzetta dello Sport" auch dem BVB sowie Milan, Juventus und weiteren Klubs ebenfalls Interesse nachgesagt.

Bayern-Talent hat Potenzial zur Weltklasse

Die Real-Nachwuchs-Bosse sollen der festen Überzeugung sein, dass Licina das Zeug hat, zu einem echten Weltklasse-Fußballer zu werden, behauptet "fichajes". Eine Transfer-Offensive im Sommer könnte dementsprechend folgen, heißt es.

Licinas Vertrag beim FC Bayern ist noch bis Ende Juni 2026 datiert. Dem Bericht der "Gazzetta" zufolge machen sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters aber schon jetzt Gedanken um die Zukunft des deutschen U17-Nationalspielers mit montenegrinischen Wurzeln.

Demnach wollen Sportdirektor Christoph Freund und Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, Licina unbedingt im Klub halten. Das Duo entwickele bereits einen nicht weiter erklärten Plan, wie dieses Vorhaben gelingen soll.

Stammkraft in der Nachwuchsmannschaft des FC Bayern

Licina durchlief bereits sämtliche Jugendabteilungen des FC Bayern. In der laufenden Saison gehört der 17-Jährige zum festen Bestandteil der U19 des deutschen Branchenprimus.

In der Bundesliga Süd/Südwest stand er in dieser Spielzeit bereits elf Mal auf dem Platz. Dabei erzielte Licina fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In der Youth League stehen fünf Einsätze zu Buche.