Neue Details zu Opendas Ausstiegsklausel enthüllt

IMAGO/Roger Petzsche

RB-Cheftrainer Marco Rose (l.) mit Top-Stürmer Lois Openda

Lois Openda ist einer der Senkrechtstarter bei RB Leipzig in diesem Jahr. Im vergangenen Sommer für mindestens 38,5 Millionen Euro von RC Lens aus Frankreich verpflichtet, ballerte sich der Stürmer mit bisher 17 Pflichtspiel-Toren direkt zum besten Angreifer der Roten Bullen. Längst brodelt die Gerüchteküche um den 23-Jährigen.

Schon im Laufe der Hinrunde nahmen die Spekulationen zu, wonach Openda sich bei den englischen Top-Klubs FC Liverpool, FC Chelsea und Newcastle United ins Visier gespielt habe.

Laut einem jüngsten Bericht der "Sport Bild" peilt der Belgier auch an, in mittelfristiger Zukunft zu einem noch größeren Klub als RB Leipzig zu wechseln.

Ein zeitnaher Abschied schon im Sommer dieses Jahres scheint allerdings weiterhin noch unwahrscheinlich. Openda hat sich zwar eine Ausstiegsklausel in sein Arbeitspapier einbauen lassen. Diese greift allerdings erst im Sommer 2025, wie es in dem Medienbericht weiter heißt.

Bedeutet konkret: Im Transfersommer 2024 entscheidet RB Leipzig selbst darüber, ob und zu welchen Konditionen der Angreifer verkauft werden könnte oder eben nicht.

Openda steht bei RB Leipzig bis 2028 unter Vertrag

Ein Jahr später könnte er wohl für die fixe Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro gehen. Das wäre immer noch eine stattliche Summe für den Mittelstürmer, der bisher 13 Tore in 19 Bundesliga-Spielen beisteuerte. Openda ist seit seinem ersten Tag in Leipzig bei Cheftrainer Marco Rose unumstritten und stand in allen Bundesliga-Partien bis dato in der Startelf der Sachsen.

In den Jahren nach 2025 soll die Ausstiegsklausel übrigens immer günstiger werden. Laut "Sport Bild" könnte sie auf 60 Millionen Euro fallen.

Openda hatte im letzten Sommer langfristig einen Fünfjahresvertrag bis 2028 bei den Roten Bullen unterschrieben. Er gilt als Nachfolger von Christoper Nkunku, der in Richtung FC Chelsea gewechselt war.