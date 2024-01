Bericht: BVB-Youngster schon in den Niederlanden

IMAGO/Thomas Bielefeld

Julian Rijkhoff (l.) könnte den BVB schon bald verlassen

Ajax Amsterdam will Julian Rijkhoff und Julian Rijkhoff will zurück zu Ajax Amsterdam. Der Youngster und der niederländische Rekordmeister sind sich längst einig, doch noch spielt Borussia Dortmund nicht mit. Der BVB will möglichst viel Geld aus der Personalie schlagen und hat sich mit Ajax noch immer nicht auf einen Winter-Transfer verständigt.

Dass der Deal noch bis zum Deadline Day am Donnerstag über die Bühne gehen wird, daran gibt es eigentlich keine allzu großen Zweifel mehr. Rijkhoff soll nach Informationen der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" sogar schon in seine Heimatstadt Purmerend gereist sein, um die letzten Schritte für den Wechsel zurück nach Amsterdam vorzubereiten.

Bei Ajax hatte die Sturm-Hoffnung bereits neun Jahre lang von 2012 bis 2021 gespielt, wurde dort in der Jugendakademie ausgebildet. Es folgte vor zweieinhalb Jahren der Schritt nach Deutschland zum BVB.

Im schwarz-gelben Trikot zeigte der Youngster seitdem zwar starke Leistungen, allerdings eben nur im Nachwuchsbereich. Die Tür in den Bundesliga-Kader des BVB blieb bis zuletzt versperrt, weshalb Rijkhoff selbst nun auf einen Wechsel zurück nach Holland drängt.

Weitere Klubs interessieren sich für BVB-Talent

Bei Ajax Amsterdam soll der 19-Jährige behutsam für die Eredivisie aufgebaut werden, schon zeitnah könnte er dort mit den Profis trainieren.

Über die Ablöseformalitäten bestand am Mittwochmorgen aber noch immer keine Einigung. Laut "De Telegraaf" hat der BVB auch die jüngste Offerte aus Amsterdam, die bei 1,5 Millionen Euro liegen soll, abgelehnt. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung sowie weitere Bonuszahlungen sollen in dem Angebot wohl integriert sein.

Auch andere Klubs sollen sich in der Angelegenheit auf der Zielgeraden der Januar-Transferphase noch beim BVB gemeldet haben. Doch der Plan von Rijkhoff soll längst klar sein: Er will zurück zu Ajax Amsterdam.