FC Bayern verkündet Davies-Diagnose

IMAGO/Oryk HAIST

Alphonso Davies vom FC Bayern muss pausieren

Den 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach trübte am Samstag die Sorge um Linksverteidiger Alphonso Davies, der kurz vor dem dritten Tor der Münchner ausgewechselt werden musste. Wenige Stunden später verkündete der deutsche Rekordmeister eine Diagnose.

"Alphonso Davies hat sich am Samstag im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) eine Innenbandzerrung am linken Knie zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern nach dem Spiel. Der Linksverteidiger muss damit eine Pause einlegen", heißt es in einer Meldung, die der FC Bayern am Samstagabend veröffentlichte.

Wie lange besagte "Pause" ausfallen wird, lässt der Bericht allerdings offen. "Sky" zufolge ist ein Einsatz im Bundesliga-Gipfel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen (10. Februar, 18:30 Uhr) allerdings "äußerst fraglich". Die "Bild" ging sogar von einer Ausfallzeit von drei bis vier Wochen aus, korrigierte die Angabe wenig später jedoch auf zwei bis drei Wochen.

"Phonzie hat sich das Knie verdreht und muss jetzt untersucht werden", hatte Tuchel direkt nach dem Erfolg gegen die Fohlenelf erklärt und besorgt ergänzt: Er hätte "keine Worte", wenn Davies erneut verletzt sei. Der kanadische Linksverteidiger sei gerade wieder auf dem Weg zurück zu besserer Form gewesen.

Davies verpasste bereits weite Teile der Saison 2022/23. Zuletzt häuften sich kritische Stimmen bezüglich seiner Leistungen.

FC Bayern hofft auf Rückkehr eines Duos

Hoffnung dürfen sich die Fans des FC Bayern allerdings darauf machen, dass ein wichtiges Duo gegen Leverkusen wieder zur Verfügung steht: Joshua Kimmich und Dayot Upamecano.

Man werde es auf jeden Fall versuchen, letztlich hänge jedoch alles davon ab, wie der Mittelfeld-Leader und der Innenverteidiger sich in der kommenden Trainingswoche schlagen würden, stellte Tuchel heraus.

Zudem fehlen dem Serienmeister weiterhin die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie). Min-jae Kim fällt wegen seiner Teilnahme mit Südkorea am Asien-Cup aus.