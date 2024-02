Bayer-Stars zum FC Bayern? Trainer-Ikone lässt aufhorchen

IMAGO/Moritz Mueller

Florian Wirtz (l.) und Granit Xhaka (r.) sind Leistungsträger bei Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen ärgert den FC Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison gehörig. Revanchiert sich der deutsche Rekordmeister im Sommer dafür auf dem Transfermarkt? Trainer-Ikone Felix Magath lässt aufhorchen.

"Ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Leverkusener in der nächsten Saison in München spielt", wagte Magath in der "Sport1"-Sendung "Doppelpass" am Sonntag einen Blick in die Transfer-Kristallkugel.

"Die Bayern haben ja die freie Auswahl. Die können ja fast jeden von Bayer Leverkusen nehmen", so der 70-Jährige. Konkrete Namen ließ sich Magath in diesem Zusammenhang nicht entlocken.

Der dreifache deutsche Meister war bezüglich Bayer Leverkusen voll des Lobes. "Für mich ist es dieses Jahr seit langer, langer Zeit das erste Mal, dass wir [in der Bundesliga] tatsächlich zwei gleich gute Mannschaften haben", analysierte Magath.

Gut genug für den FC Bayern? Effenberg nennt Bayer-Quartett

Laut Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hätten Jonathan Tah, Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo sowie Florian Wirtz die Qualität, um es beim FC Bayern sofort in die Startelf zu schaffen. Insbesondere Letztgenannter wird immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Das Quartett hat jedenfalls einen großen Anteil daran, dass Bayer Leverkusen in der Bundesliga derzeit zwei Punkte vor dem FC Bayern rangiert. Am kommenden Samstag (18:30 Uhr) kommt es im Rheinland dann zum Gipfeltreffen.

"Wir müssen zur Höchstform auflaufen, aber wir sind bereit dafür", blickte Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel nach dem jüngsten 3:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach auf den Kracher voraus. Vorher, betonte der 50-Jährige, "brauchen wir noch keine großen Töne zu spucken".

Für den FC Bayern heißt es gegen Leverkusen: Verlieren verboten! Schließlich wäre die Werkself ansonsten schon fünf Zähler vor dem Serienmeister.