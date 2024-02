Mbappé als Ratgeber: Ekitiké erklärt Frankfurt-Wechsel

IMAGO/Laci Perenyi

Hugo Ekitiké gab in Köln sein Debüt

Bei seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt hat Angreifer Hugo Ekitiké auch auf den Rat seines Ex-Mitspielers Kylian Mbappé vertraut.

"Er hat mir empfohlen, den nächsten Schritt für meine Karriere zu machen", sagte der 21-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. Seit dem ersten Kontakt mit den Hessen im Sommer habe er "immer wieder" mit Mbappé geschrieben.

Dank des Superstars, mit dem er zuletzt bei Paris Saint-Germain zusammengespielt hatte, sei er zudem "ein besserer Fußballer und eine bessere Person".

Mbappé habe ihm "viele Tipps gegeben, damit ich mich verbessern kann", sagte Ekitiké, den die Eintracht auf der Zielgerade des Wintertransferfensters als Ersatz für Randal Kolo Muani verpflichtet hatte.

In Paris war Ekitiké zuletzt nicht mehr zum Einsatz gekommen, es habe für ihn dort "nicht funktioniert", sagte der Stürmer.

Dies gehöre aber zu einer Karriere dazu. "Ich kann daraus nur lernen. Das war eine gute Lehre. Jetzt bin ich hier und will das Beste für den Verein", sagte Ekitiké. Der Wechsel nach Frankfurt bis Saisonende auf Leihbasis sei für seinen Werdegang "ein wichtiger Schritt und die richtige Entscheidung".

Im Spiel beim 1. FC Köln (0:2) hatte Ekitiké am vergangenen Wochenende sein Debüt nach Einwechslung gefeiert.

Er versuche nun, "wieder in den Rhythmus zu kommen, den ich brauche", sagte der Franzose: "Ich will wieder Spaß und Freude auf dem Platz haben." Die Eintracht empfängt in der Bundesliga am Samstag (15:30 Uhr) den VfL Bochum.