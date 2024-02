So sieht der Sancho-Plan des BVB aus

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jadon Sancho könnte dem BVB gegen den SC Freiburg wieder zur Verfügung stehen

Gute Nachrichten für den BVB: Winter-Rückkehrer Jadon Sancho wird dem Team im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Freitag womöglich wieder zur Verfügung stehen. Bei der Partie gegen Aufsteiger Heidenheim hatten die Dortmunder zuletzt noch auf den Engländer verzichten müssen.

Wie Trainer Edin Terzic am Donnerstag auf der Spieltags-PK bestätigte, könnte sein Team am Freitag gegen den SC Freiburg wieder auf die Hilfe von Jadon Sancho bauen.

"Jadon hat diese Woche noch individuell trainiert, aber der Plan ist, dass er heute Nachmittag das komplette Mannschaftstraining mit uns macht", deutete Terzic eine mögliche Rückkehr an. Am Freitag soll Sancho auch beim Anschwitzen dabei sein. "Und danach werden wir dann eine Entscheidung treffen, ob es für morgen Abend schon reicht", sagte der Trainer.

BVB lässt bei Sancho besondere Vorsicht walten

Wenige Stunden zuvor hatte die "Bild" mit Blick auf einen Sancho-Einsatz noch von einem "Wettlauf gegen die Zeit" gesprochen, zumal der 23-Jährige in der bisherigen Woche erneut nur eingeschränkt mit der Mannschaft trainieren konnte.

Im Fall des Engländers gehen die Schwarz-Gelben dem Boulevardblatt zufolge mit ganz besonderer Vorsicht vor. Der Grund: Durch die lange Wettkampfpause bei Manchester United kann das sprichwörtliche Rad beim Engländer schnell überdreht und somit eine schwerer Verletzung riskiert werden.

Gleichwohl sind die Dortmunder aber auf dem Platz auf gute Leistungen des Leihspielers angewiesen, schließlich kann er für die nötige Kreativität im Offensivspiel sorgen, die dem Team ohne ihn zuletzt oftmals fehlte.

Seit seiner Rückkehr von Manchester United lief Jadon Sancho bisher in drei Pflichtspielen für die Dortmunder auf. Zweimal stand er in der Startelf, ein Mal wurde er eingewechselt. Alle drei Partien konnten die Schwarz-Gelben für sich entscheiden - anders als die Partie ohne Sancho in Heidenheim.