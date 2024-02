Leipzig verspielt Führung in Augsburg

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Umkämpftes Duell in Augsburg

RB Leipzig kommt im neuen Jahr weiter nicht richtig in Schwung und geht angeschlagen in das Königsklassen-Duell mit Real Madrid. In Augsburg gab es nur ein 2:2.

Lois Openda blieb erst wie versteinert auf dem Rasen stehen, dann schüttelte der Profi von RB Leipzig immer wieder den Kopf. Nach dem nächsten Dämpfer im neuen Jahr saß der Frust bei den Sachsen tief, als Mutmacher auf den Champions-League-Kracher gegen Real Madrid diente das 2:2 (1:1) beim FC Augsburg keineswegs. "Das ärgert uns brutal", sagte Nationalspieler David Raum.

Während die Leipziger nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen den Anschluss an die Königsklassen-Plätze zu verlieren drohen, feierte der FCA zum bereits neunten Mal in dieser Saison nach Rückstand noch einen Punktgewinn. Openda vergab in der 81. Minute einen Foulelfmeter nach Videobeweis kläglich gegen den starken FCA-Torwart Finn Dahmen.

"Am Ende können wir nicht zufrieden sein. Wenn wir oben mitspielen wollen, müssen wir genau diese Spiele wie hier in Augsburg ziehen", ärgerte sich Raum. Openda machte der Defensivspieler für seinen Fehlschuss keinen Vorwurf: "Er hat schon viele wichtige Tore für uns gemacht."

Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid hatten Openda (39.) und Benjamin Sesko (52.) das Spiel nach dem Rückstand durch Phillip Tietz (35.) noch gedreht. Doch Ermedin Demirovic (60.) brachte den FCA, der seinen Platz im Tabellenmittelfeld festigte, noch einmal zurück. Borussia Dortmund auf Rang vier ist für RB nun drei Punkte entfernt.

RB-Trainer Marco Rose hatte seinen Spielern vor der Partie noch einmal die Sinne geschärft. "Wir haben keine Priorisierung", mahnte der 47-Jährige bei "Sky": "Heute ist das wichtigste Spiel, danach kommt Real Madrid". Auch der erneut schlechte Rasen in der Augsburger Arena solle dabei keine Entschuldigung sein.

Augsburg ärgert RB

Viel mehr als die widrigen Verhältnisse machte seinen Spielern ohnehin der Gegner zu schaffen. Gegen gewohnt mutige und bissige Augsburger brauchte Leipzig etwa 15 Minuten, um in die Partie zu finden - und gleich wurde es gefährlich. Nach einer Ecke kam Dani Olmo (18.) am langen Pfosten zum Kopfball, doch der Spanier scheiterte am glänzend parierenden Dahmen.

Augsburg ließ die Gäste meistens bis an den eigenen Strafraum vorrücken und setzte selbst auf lange Bälle. Während Leipzig jedoch nur noch selten zwingend wurde, nutzte der FCA seine erste Drangphase zur Führung. Einen Distanzschuss von Ruben Vargas konnte Peter Gulasci nur nach vorne abwehren, Tietz blieb eiskalt.

Der Eindruck, dass Augsburg daraufhin die Spielkontrolle übernehmen könnte, währte jedoch nicht allzu lang. Openda nutzte per Kopf völlig freistehend die erstbeste Chance zum Ausgleich für zu diesem Zeitpunkt fahrige Leipziger.

Von Ruhe war in der zweiten Halbzeit zunächst nichts mehr zu spüren - auch dank Seskos Führungstreffer. Augsburg wurde durch den Rückstand in die Offensive gezwungen, Leipzig setzte immer wieder Konter. Gefährlich blieb es auf beiden Seiten. Demirovic traf mit voller Wucht zum verdienten Ausgleich, ehe Dahmen Gegenspieler Mohamed Simakan im Strafraum abräumte. Doch Openda scheiterte vom Punkt.