Medien: De Ligt für Real eine "attraktive Option"

IMAGO/Philippe Ruiz

Matthijs de Ligt vom FC Bayern soll das Interesse von Real Madrid geweckt haben

Im Sommer 2022 ließ sich der FC Bayern dafür feiern, mit Matthijs de Ligt das vielleicht größte Defensiv-Talent des Kontinents in die eigenen Reihen gelockt zu haben. Nicht einmal zwei Jahre nach dem 67 Millionen Euro schweren Deal glaubt wohl kaum noch jemand daran, dass zwischen Klub und Spieler nochmal eine glühende Liebe entbrennt. Gerüchte um einen Abgang mehren sich.

Nachdem Matthijs de Ligt zuletzt vor allem mit einem Transfer in die englische Premier League, allen voran zu Manchester United, in Verbindung gebracht wurde, soll nun ein weiterer Elite-Klub die Fühler nach dem Verteidiger des FC Bayern ausgestreckt haben: Real Madrid. Das berichtet "fichajes.net".

In der spanischen Hauptstadt soll die Erkenntnis gereift sein, dass die eigene Abwehrformation einer Verjüngung bedarf, de Ligt in diesem Zusammenhang in den Fokus gerückt sein. Der 24-jährige Niederländer sei eine "attraktive Option" für die Königlichen, heißt es.

Auch wenn Real Madrid sportlich seit Jahren erheblich mehr zu bieten hat als Manchester United sagt das spanische Portal einen intensiven Zweikampf um die Dienste des Nationalspielers voraus.

Abschied vom FC Bayern eine realistische Option?

Ein solcher dürfte dem FC Bayern wiederum nur all zu gelegen kommen. Zumal de Ligt 2023/24 in München kaum noch über den Status des Ergänzungsspielers hinauskommt, Dayot Upamecano und Min-jae Kim liegen in der Gunst von Trainer Thomas Tuchel in Führung und sind meist gesetzt.

Unlängst vermeldete der englische "Mirror" bereits, de Ligt sei mit seiner Rolle unzufrieden und könne sich einen Abschied weit vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2027 daher durchaus vorstellen.

Das letzte Wort hat allerdings natürlich der FC Bayern, der sich wohl nur gesprächsbereit zeigen wird, wenn eine stattliche Offerte für de Ligt ins Haus flattert. Sollten sich wirklich zwei oder sogar mehr Topklubs um den Abwehrstar streiten, ist dies aber wohl kaum ausgeschlossen.