Kontakt hergestellt: England-Gigant baggert an Tel

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Tel ist beim FC Bayern derzeit nur Joker

Zu Saisonbeginn wurde Mathys Tel beim FC Bayern als Superjoker gefeiert, mittlerweile durchlebt der junge und hochtalentierte Franzose allerdings eine kleine Flaute. Dafür werden nun die Gerüchte um die Zukunft des begehrten Angreifers konkreter. Angeblich macht (mindestens) ein Top-Klub aus England Ernst.

Nachdem "Bild" Anfang Februar berichtete, dass Tottenham Hotspur an Mathys Tel baggert, legt nun "Sky" mit weiteren Informationen zum intensiven Werben um den Angreifer des FC Bayern nach. Laut dem TV-Sender haben gleich drei Klubs aus England Interesse am jungen Franzosen. Namentlich nennt "Sky" allerdings nur einen davon. Dieser hat es aber in sich.

Demnach ist Premier-League-Rekordmeister Manchester United ganz heiß auf die Dienste des 18-Jährigen, der im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach München gewechselt ist. Die Red Devils sollen sich intern bereits intensiv mit Tel beschäftigt haben, heißt es. In Manchester gilt er als Kandidat für die Sommer-Plan-Stelle im Angriff.

Wie "Sky" weiter berichtet, gab es bereits einen ersten Kontakt zur Tel-Seite, der Bayern-Star soll über das Interesse des englischen Spitzenklubs informiert sein.

Tel hat (eigentlich) noch etwas vor beim FC Bayern

Obwohl Tels Vertrag in München noch bis 2027 datiert ist, soll eine Leihe keine Option für den französischen U21-Nationalspieler sein.

Ganz oder gar nicht heißt es stattdessen für den Teenager. Das bedeutet: Grundsätzlich hat Tel den Wunsch, sich beim deutschen Rekordmeister durchzusetzen und am Ende gar "eine Legende beim FC Bayern zu werden", wie der TV-Sender vermeldet.

Klappt das allerdings nicht beziehungsweise bleiben zeitnahe Zeichen aus, dass Tel mehr Spielzeit bekommen könnte, dann bestehe die reelle Chance, dass sich der Offensivmann im Sommer umorientiert und erstmals seine Optionen abwägt. Zu diesen dürfte dann auch Manchester United zählen.

Zuvor soll es allerdings an der Säbener Straße in den kommenden Wochen Gespräche über die Zukunfts-Perspektive von Tel geben. Ausgang offen!

Tel kommt in dieser Saison auf wettbewerbsübergreifende 27 Einsätze. In 731 Spielminuten gelangen ihm dabei sechs Tore und drei Vorlagen.