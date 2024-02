Diese Zahlen decken Frankfurts größte Schwächen auf

IMAGO/HMB Media

SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller

Eintracht Frankfurt rangiert nach 22 Bundesliga-Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz, hat dabei alle noch alle Chancen, sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. Dabei spielen die Hessen in einer Hinsicht wie ein Absteiger. Die Zahlen lügen nicht.

Es ist fast schon beängstigend, mit welcher Schwäche die Eintracht in dieser Saison nach ruhenden Bällen auftritt. Wie der "kicker" vorrechnete, haben die Frankfurter beispielsweise noch kein einziges Saisontor nach einer Ecke erzielen können. Das letzte Eckball-Tor wurde im Herbst 2022 gegen den FC Augsburg erzielt, seitdem blieb die SGE hier unglaubliche 212 Mal ohne Erfolg.

Insgesamt zählen die Statistiker nur vier Saisontore insgesamt, die Frankfurt nach Standardsituationen erzielte. Im Verhältnis zu den eigenen Treffern insgesamt (34) bedeutet das eine Standard-Quote von 11,8 Prozent, die schlichtweg unterirdisch ist.

Standard-Tore entscheiden immer wieder enge und heiß umkämpfte Spiele. Egal, ob es um die Meisterschaft oder gegen den Abstieg geht. Bei der Eintracht kommen diese Treffer anhand dieser niedrigen Quote praktisch gar nicht zum Tragen.

Eintracht so harmlos wie kein anderes Bundesliga-Team

Zum Vergleich: Der SC Freiburg, der als Achter in der Tabelle in ähnlichen Sphären wie die Adlerträger rangiert, hat über die Hälfte der eigenen Tore nach ruhenden Bällen erzielt - nämlich 51,7 Prozent. Spitzenreiter in dieser Statistik ist der 1. FC Köln (53,3 Prozent), der ohne seine Standardtor wohl schon sicher für die zweite Liga planen könnte.

"Es ist nicht zufriedenstellend, wenn du in der Bundesliga nach so vielen Eckbällen hintereinander keine Tore erzielst. Es würde uns sehr weiterhelfen, wenn wir auch mit Standardsituationen mal diese – in Anführungszeichen – simplen Tore erzielen könnten", wurde Dino Toppmöller von dem Fachmagazin zu dem sensiblen Thema zitiert.

Noch vor nicht allzu langer Zeit wussten die Frankfurter dabei einen wahren Eckball-Experten in den eigenen Reihen. Der mittlerweile vom Profi-Fußball zurückgetretene Martin Hinteregger traf in der Saison 2019/2020 achtmal nach Eckstößen und stellte damit einen Bundesliga-Bestwert auf. Lange ist's her ...