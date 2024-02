Mourinho oder Flick zu Bayern? Tendenz zeichnet sich ab

IMAGO/Nicola Ianuale

José Mourinho wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern und Thomas Tuchel wollen die Zusammenarbeit noch bis zum Sommer fortsetzen. Doch was, wenn sich die sportliche Krise in den kommenden Wochen fortsetzt? Zwei prominente Namen stehen wohl nicht als Interimslösung zur Debatte.

Wie "Sky" berichtet, sind Hansi Flick und José Mourinho "keine heißen Kandidaten" für einen potenziellen Interimsjob an der Säbener Straße. Beide Trainer sind aktuell vereinslos.

Der TV-Sender vermeldete bereits vor wenigen Tagen, dass Flick "kein großes Interesse" an einer kurzfristigen "Rettermission" in München haben soll. Der 58-Jährige strebt wohl eine langfristige Rückkehr in den Vereinsfußball an. Der FC Barcelona gilt als Option. Zuletzt wurde auch über ein Engagement beim FC Liverpool spekuliert.

Mourinho soll ein möglicher Job beim FC Bayern durchaus reizen. Ob das angebliche Interesse auf Gegenseitigkeit beruht, bleibt abzuwarten.

"Absoluter Wunschkandidat" des FC Bayern enthüllt

Der FC Bayern will die laufende Spielzeit ohnehin mit Tuchel zu Ende bringen. Danach trennen sich die Wege, wie der Verein am Mittwochvormittag offiziell verkündete.

"Bis dahin ist jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht", sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer vollbesetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden."

Zur kommenden Saison soll dann eine "sportliche Neuausrichtung" vorgenommen werden. Insbesondere Xabi Alonso von Bayer Leverkusen gilt aktuell als heißer Kandidat auf das Traineramt beim FC Bayern. Der 42-Jährige sei der "absolute Wunschkandidat" in München, so "Sky".