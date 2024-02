Schalke-Boss mit unmissverständlicher Forderung

IMAGO/VolkerEssler/SVEN SIMON

Matthias Tillmann will mit dem FC Schalke 04 die Klasse halten

Der FC Schalke 04 bangt weiterhin um den Klassenerhalt. Am Freitag treffen die Königsblauen in der 2. Bundesliga ausgerechnet auf Spitzenreiter FC St. Pauli. Vorstandschef Matthias Tillmann erwartet nach der krachenden Auswärtspleite gegen den 1. FC Magdeburg eine Reaktion.

"Am wichtigsten ist, dass wir am Freitag von der ersten Minute an spüren, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Ein Team, das zusammen kämpfen und unbedingt etwas mitnehmen will", forderte Tillmann gegenüber der "WAZ".

Der FC St. Pauli sei "die beste Mannschaft der Liga". Dennoch verspricht sich der Schalker Vorstandsboss Zählbares. "Mit der Kraft der Arena wollen wir Punkte mitnehmen", erklärte Tillmann.

Der FC Schalke 04 steckt in der 2. Bundesliga im Tabellenkeller fest. 26 Punkte bedeuten den 14. Rang. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem aktuell der 1. FC Kaiserslautern liegt, beträgt lediglich vier Zähler. Die direkte Abstiegszone ist ebenfalls nur vier Punkte entfernt.

FC Schalke 04 will "die richtigen Schlüsse ziehen"

Der FC Schalke 04 benötigt im Vergleich zur jüngsten Auswärtsniederlage gegen den 1. FC Magdeburg (0:3) dringend eine Leistungssteigerung.

"Nach einem Spiel wie am Samstag saßen wir dann länger zusammen, das ist wichtig", offenbarte Tillmann über die Analyse mit Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots: "Wir wollen da alle an einen Tisch bringen, die richtigen Schlüsse ziehen und die Dinge möglichst so ändern, dass es am Wochenende schon wieder anders aussieht."

Der FC Schalke 04 benötigt Ergebnisse, um wieder mehr Ruhe in den Verein hereinzubekommen. Immerhin: Die beiden letzten Heimspiele gegen Eintracht Braunschweig und den SV Wehen Wiesbaden wurden jeweils mit 1:0 gewonnen. Kenan Karaman erzielte in beiden Partien das entscheidende Tor. Nun wartet der FC St. Pauli auf die Knappen.