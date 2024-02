Hoeneß-Abschied? VfB-Star wird deutlich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Waldemar Anton führt den VfB als Kapitän an

Der VfB Stuttgart segelt stramm auf Europapokal-Kurs. Nach 23 Spieltagen ist der Klub ein legitimer Champions-Legaue-Kandidat. Waldemar Anton spricht über die großen Träume Königsklasse und Heim-EM - und über die Zukunft von Trainer Sebastian Hoeneß.

Seit 14 Jahren wartet der VfB Stuttgart auf seinen nächsten Einzug in die Champions League. 2009/2010 spielten die Schwaben zuletzt in der Königsklasse, rangen dem FC Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel zuhause ein 1:1 ab.

Waldemar Anton hat sich davon Videos angesehen. "Aber so richtig vorstellen kann ich es mir irgendwie nicht, dass hier bei uns im Stadion Champions-League-Spiele stattgefunden haben, Mannschaften wie der FC Barcelona oder Manchester United zu Gast waren", sagte er im Interview mit der "Sport Bild".

"Als Spieler träumt man von der Champions League"

Die Königsklasse sei für ihn "das Allergrößte, was ein Fußballer erreichen kann", so Anton. "Als Spieler träumt man von der Champions League, man möchte sich mit den Besten messen. Freunde spielen mir manchmal schon die Champions-League-Hymne vor". Gut möglich, dass er sie im Herbst tatsächlich im Stadion hört. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung des Klubs auf Rang fünf.

Nachdem der VfB 40 Punkte erreicht hatte, war es VfB-Kapitän Anton, der als Erster von dem Europapokal als neuem Ziel sprach.

"Seitdem wir das geschafft haben, können wir über den nächsten Schritt nachdenken. Natürlich träumen wir vom internationalen Geschäft. Trotzdem fängt hier keiner an abzuheben", betont er.

Anton glaubt an Hoeneß-Verbleib

Die Punkteausbeute und der Spielstil des VfB brachten auch Trainer Sebastian Hoeneß in den Fokus. Er gilt als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel bei den Bayern.

"Ich merke jeden Tag, wie viel Freude Sebastian Hoeneß die Arbeit beim VfB macht, wie er sich mit dem Team identifiziert. Er fühlt sich in Stuttgart sehr wohl. Der FC Bayern ist ein großer Verein, aber ich hoffe für uns, dass es nicht so weit kommt und der Trainer noch lange bei uns bleibt", sagte Anton.

Neben der Champions League träumt der Abwehrmann von einem Anruf von Julian Nagelsmann und der Nominierung für die Heim-EM. Die vom Bundestrainer ausgerufene "Arbeiter"-Mentalität erfülle er definitiv, sagte er. "Ich habe es in meiner Karriere nie leicht gehabt, musste gegen Widerstände ankämpfen, hatte verschiedene Verletzungen. Aber davon habe ich mich nicht aufhalten lassen", so der 27-Jährige.

Waldemar Anton ist ein Nagelsmann-"Worker"

"Zudem ist für mich immer das Wohl der Mannschaft am wichtigsten: Ich beobachte Dinge und finde, dass es eine klare Kommunikation und Ansprache braucht, wenn etwas nicht gut läuft. Also ja, ich würde mich definitiv als 'Worker', also 'Arbeiter', bezeichnen. Wobei das für mich auch bedeutet: Verantwortung zu übernehmen."

Antons Aussagen lassen vermuten, dass er noch keinen direkten Kontakt zu Nagelsmann hatte. "Ich glaube, der Bundestrainer hat sehr viel Arbeit, beschäftigt sich intensiv mit der Planung der nächsten Länderspiele und der EM. Wenn er mich tatsächlich nominieren würde, dann ginge ein Traum in Erfüllung", antwortete er auf eine entsprechende Frage.