Zahlt der BVB 30 Millionen Euro für einen Teenager?

IMAGO/Eurasia Sport Images / SPP

Franco Mastantuono spielte bei der U17-WM für Argentinien mit

Auf der ständigen Suche nach jungen Talenten könnte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in Südamerika fündig geworden sein. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen des türkischen Transferexperten Ekrem Konur soll sich der BVB nämlich für Franco Mastantuono interessieren. Das Top-Talent ist gerade einmal 16 Jahre jung und steht beim argentinischen Spitzenklub River Plate unter Vertrag.

In der laufenden Spielzeit bestritt der Teenager seine ersten Einsätze für die Profi-Mannschaft von Ex-Bayern-Star Martin Demichelis, der seit über einem Jahr Cheftrainer bei River Plate ist. Auf insgesamt acht Pflichtspiel-Einsätze kam Mastantuono seit Jahresbeginn so für den Klub aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

Der offensive Mittelfeldspieler hat sich laut dem Medienbericht beim BVB in den Fokus gespielt. Doch sollen die Schwarz-Gelben bei weitem nicht die einzige Top-Adresse aus Europa sein, die den argentinischen U17-Nationalspieler auf dem Zettel haben. Auch Paris Saint-Germain, SL Benfica, Manchester United und Manchester City sowie Real Madrid und der FC Barcelona interessieren sich wohl für den Senkrechtstarter.

River Plate will mit Mastantuono verlängern

Apropos Nationalmannschaft: Den Beobachtern der vergangenen U17-Weltmeisterschaft, die bekanntermaßen von Deutschland gewonnen wurde, dürfte Mastantuono noch aus dem Halbfinale in Erinnerung sein. Damals verschoss der Linksfuß im Elfmeterschießen direkt den ersten Elfer für Argentinien, die Albiceleste verlor am Ende mit 2:4 gegen das DFB-Team.

Seinem Marktwert hat dieser Fehlschuss aber keinen Abbruch getan: Laut Transfer-Insider Konur erwartet River Plate Angebote von 25 bis 30 Millionen Euro für den Youngster. Ab dieser Summe würde der argentinische Rekordmeister wohl auch ernsthaft über einen Verkauf nachdenken.

Derzeit treibt River Plate aber noch die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit seinem Juwel voran, der noch noch bis Ende 2024 an den Klub gebunden ist.