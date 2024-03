Gladbach mit Zuversicht für rheinisches Derby

FIRO/SID

Seoane hatte in Mainz viel zu korrigieren

Gerardo Seoane schöpfte aus dem Comeback seiner anfangs erschreckend schwachen Borussia aus Mönchengladbach Mut für das anstehende rheinische Derby.

"Resultate haben einen großen Einfluss auf die Gemütslage, das gibt Selbstvertrauen und Zuversicht", sagte der 45-Jährige nach dem 1:1 (0:1) bei Kellerkind FSV Mainz 05: "Deshalb war es wichtig, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Das gibt Vertrauen fürs nächste Spiel."

Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) empfangen die Fohlen den ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Köln, eine Steigerung wird nötig sein.

"Man hat das Gefühl, man steht ab und zu am selben Punkt. Es gilt beharrlich dranzubleiben. Die erste Halbzeit hat uns den Spiegel hingehalten und gezeigt, wo wir stehen", so Seoane nach der lange leblosen Vorstellung in Rheinhessen: "Egal gegen welchen Gegner, wenn wir bestimmte Attribute nicht auf den Platz bringen, wird es immer schwierig."