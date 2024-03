Bericht: Verhältnis zwischen Tuchel und Team "nicht intakt"

IMAGO/Ulmer

Thomas Tuchel trainiert den FC Bayern seit rund einem Jahr

Der FC Bayern steckt nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen in der Krise. Aktuell kommen wieder Diskussionen über Thomas Tuchel auf. Laut einem neusten Bericht soll das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft "nicht intakt" sein.

Der FC Bayern sucht nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg nach Antworten. Viel Zeit hierfür bleibt jedoch nicht. Bereits am Dienstag kommt es in München zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom. Nach dem 0:1 aus dem ersten Aufeinandertreffen muss ein Comeback her, soll das frühe Königsklassen-Aus verhindert werden.

Thomas Tuchel wird dann wie gewohnt auf der Trainerbank sitzen. Doch der Druck auf den im Sommer scheidenden FCB-Coach nimmt zu.

Laut "Bild"-Reporter David Verhoff sei das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft "nicht intakt". "Die Spieler gehen nicht für ihn durchs Feuer. Die Leistungen einiger Spieler sind unerklärlich", urteilte der Journalist am Sonntag.

Dem FC Bayern droht die erste titellose Saison seit 2011/12. Im DFB-Pokal setzte es bereits in der zweiten Runde das Aus gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken. In der Champions League muss gegen Lazio eben die Hinspiel-Pleite wettgemacht werden. In der Bundesliga rangiert Bayer Leverkusen mit einem komfortablen Vorsprung an der Spitze.

FC Bayern: Bosse offenbar "hin- und hergerissen"

Müsste Tuchel im Falle eines Königsklassen-K.o. womöglich schon vorzeitig gehen? In dieser Frage sind die Verantwortlichen nach "Bild"-Informationen "intern hin- und hergerissen".

Der Boulevardzeitung zufolge sorgten Tuchels späte Umstellungen im Spiel gegen den SC Freiburg zuletzt für Fragezeichen im Team.

"Warum wechselt man in der 83. Minute Upamecano für Musiala ein? Das bringt noch einmal eine komplette Verwirrung in die Abwehr. Kurz danach fällt das Tor durch Höler, wo Upamecano danebensteht. Das sind alles so Dinge, die versteht die Mannschaft nicht mehr, da muss man sich fragen, ob das noch zu kitten ist, selbst wenn sie gegen Lazio Rom weiterkommen", so "Bild"-Reporter Verhoff.