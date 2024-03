Enthüllt! Torwart-Frage für die EM längst entschieden

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Manuel Neuer (l.) und Marc-André ter Stegen konkurrieren um den Stammplatz im DFB-Tor

Mit den letzten großen Härtetests vor dem Start der Heim-Europameisterschaft soll in knapp zweieinhalb Wochen endlich die große EM-Euphorie in Deutschland ausgelöst werden, die bis zuletzt aufgrund der schlechten Leistungen des DFB-Teams noch arg verpuffte. Wenn es am 23. März gegen Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande geht, soll nun alles besser werden. Bis dahin steht wohl auch fest, wer als deutsche Nummer eins bei der Heim-EM im Tor stehen wird.

Es gilt als gesichert, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann schon vor den beiden März-Testspielen entschieden haben will, wer Stammtorhüter bei der Europameisterschaft im eigenen Land ist. Die Wahl fällt bekanntlich auf Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen.

Letzterer hat sich bis zuletzt große Hoffnungen gemacht, im Alter von 31 Jahren endlich sein erstes großes Turnier als Stammspieler für Deutschland bestreiten zu dürfen. Ter Stegen hatte Neuer in dessen langer Ausfallzeit in 2023 bereits über Monate im DFB-Tor vertreten, liefert zudem seit Jahren beim FC Barcelona Top-Leistungen ab.

Wie die "Sport Bild" nun enthüllte, soll die T-Frage intern bereits entschieden und sogar schon kommuniziert worden sein. Laut dem Fachmagazin hat Julian Nagelsmann bereits telefonisch Kontakt zu Marc-André ter Stegen aufgenommen, um ihm seine Entscheidung mitzuteilen, dass Manuel Neuer wieder ins deutsche Tor zurückkehren wird.

EM-Start in genau 100 Tagen

Der 37-jährige Rekord-Torhüter der deutschen Nationalmannschaft, der im Kalenderjahr 2023 ohne jedes Länderspiel geblieben war, kehrt damit für sein womöglich letztes großes Turnier für Deutschland in das DFB-Tor zurück. Bis dato blickt Manuel Neuer auf 117 Länderspiele zurück, das letzte davon beim bitteren WM-Aus in der Gruppenphase in Katar gegen Costa Rica (4:2).

Wie ter Stegen auf die angeblich bereits an ihn herangetragene Entscheidung, wieder nur die Nummer zwei hinter Manuel Neuer zu sein, reagiert hat, ist 100 Tage vor dem Start des EM-Turniers derweil noch unbekannt.

Deutschland startet am 14. Juni gegen Schottland in das EM-Turnier.