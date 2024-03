Lautern-Wende dank dieser besonderen Funkel-Maßnahmen?

IMAGO/Heiko Becker

Friedhelm Funkel feierte in Rostock seinen ersten Sieg als FCK-Trainer

Der Auftrag an Friedhelm Funkel war klar: Der 70-Jährige soll beim 1. FC Kaiserslautern seinem Ruf als Feuerwehrmann unter den Fußball-Trainern mal wieder gerecht werden und die Roten Teufel zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga führen. Einen ersten wichtigen Schritt dazu hat er mit seiner Mannschaft am letzten Wochenende gesetzt.

Im dritten Spiel unter der sportlichen Verantwortung Funkels haben die Pfälzer am letzte Samstag mit 3:0 bei Hansa Rostock gewonnen und den Relegationsplatz zunächst einmal wieder verlassen.

Der Befreiungsschlag vom 24. Spieltag soll aber nur ein erster Schritt auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt aus Sicht des 1. FC Kaiserslautern gewesen sein.

Wie die "Sport Bild" nun berichtete, hatte sich Trainer-Urgestein Funkel im Vorfeld des Rostock-Spiels ein paar Maßnahmen überlegt, mit denen der sportliche Turnaround geschafft werden sollte. Offensichtlich mit Erfolg.

Lautern-Versager sollten Frust "rauslaufen"

So hatte der Lautern-Coach nach der bitterbösen 0:4-Klatsche in der Vorwoche gegen den Karlsruher SC das gewohnte und lockere Auslaufen für die eingesetzten Profis am Tag nach dem Spiel gestrichen.

Stattdessen hatte Funkel den gesamten Profi-Kader zur regulären Trainingseinheit einbestellt, samt laufintensiver Pass-Übungen und Steigerungsläufe. Funkel begründete seine Maßnahme mit der Idee, den Frust der Karlsruhe-Niederlage "rauslaufen" zu können.

Des Weiteren entschied Funkel, dass die Mannschaft am Abend vor den Heimspielen nun wieder gemeinsam im Hotel Barbarossahof zusammenkommen werde. Dort soll der Teamgedanke gestärkt werden und die Vorbereitungszeit auf die Punktspiele auf dem heimischen Betzenberg optimiert werden. Im gleichen Hotel wohnt Funkel seit seinem Dienstantritt bei den Roten Teufeln sowieso. Für den Altmeister also gleich doppelt praktisch.

Für Lautern geht es am kommenden Sonntag (ab 13:30 Uhr) ins nächste Kellerduell gegen den VfL Osnabrück.