HSV-Rückkehrer wird deutlich: "Falsche Entscheidungen"

Laszlo Benes (M.) und Steffen Baumgart hatten einigen Gesprächsbedarf

Nach seiner drei Spielen währenden Rot-Sperre kehrte Laszlo Benes am vergangenen Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf wieder in die Startelf des Hamburger SV zurück. Auch der 26-Jährige konnte die 0:2-Pleite des HSV aber nicht verhindern, musste dabei sogar auf einer ungewohnten Position ran. Nach dem erneuten Rückschlag im Aufstiegsrennen gab es vom Rückkehrer klare Worte.

In seinem ersten Spiel unter dem neuen HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart wurde Laszlo Benes nicht auf der angestammten Position im zentralen Mittelfeld aufgestellt, sondern auf dem linken Flügel.

Der Ungar, der vor seiner Rot-Sperre mit 19 Scorerpunkten in 21 Partien eine überragende Zweitliga-Saison hinlegte, hatte dabei durchaus Anlaufschwierigkeiten auf der neuen Position, verzettelte sich mehrfach in offensiven Läufen.

Benes selbst räumte diese Schwierigkeiten ein: "Das Trainer-Team hat es mir einen Tag vor dem Spiel gesagt. Aber auch, dass ich immer mal wieder innen den Ball holen und offensive Aktionen starten soll. Es weiß jeder, dass das nicht so meine Position ist. Was ich gebracht habe, sind Energie und Mentalität. Aber das war heute nicht so entscheidend", wurde er in der "Bild" zitiert.

HSV bald nur noch Vierter in der 2. Bundesliga?

Das vermeintliche Baumgart-Experiment mit Benes auf dem linken Flügel darf vorerst als gescheitert betrachtet werden, wird in den kommenden Wochen wohl eher nicht wiederholt.

Ausschlaggebend für die neuerliche Niederlage der Rothosen sei das allerdings nicht gewesen, wie auch Benes selbst betonte: "Wir müssen ganz schnell wieder Stabilität reinkriegen. Von allem hat etwas gefehlt: Mentalität, Genauigkeit, dazu viele Ballverluste. Das ist zu wenig. Wir müssen klar spielen, wir müssen die Situationen besser erkennen. Wir treffen ständig falsche Entscheidungen. Mal ist der erste Kontakt schlecht, mal der letzte Pass ungenau. Wir müssen aufstehen und in den letzten neun Spielen alles geben."

Der Hamburger SV könnte noch an diesem Wochenende vom Relegationsplatz verdrängt werden, wenn Konkurrent Hannover 96 am Samstagnachmittag gegen Wehen Wiesbaden gewinnt.