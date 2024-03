Terzic enthüllt: Sancho "sehr unzufrieden"

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Traf endlich wieder für den BVB: Jadon Sancho

Am knappen 2:1-Sieg von Borussia Dortmund bei Werder Bremen am Samstag war Jadon Sancho als Torschütze maßgeblich beteiligt. Trotz des ersten Treffers nach seiner BVB-Rückkehr im Januar haderte der 23 Jahre alte Engländer im Anschluss aber mit sich.

"Er war nach dem Spiel sehr unzufrieden, weil er meinte, es waren zu viele Ballverluste von ihm", schilderte BVB-Coach Edin Terzic. "Das mag ich an ihm, dass er seine Leistung nicht nur auf das Tor reduziert."

Der 41-Jährige lobte die Entwicklung Sanchos in den zurückliegenden Wochen: "Für uns ist es komplett logisch, dass er noch nicht der Alte ist, wenn man berücksichtigt, wie seine vergangenen zwölf Monate waren."

Bei seinem Stammverein Manchester United kam Sancho unter Trainer Erik ten Hag kaum noch zum Zug. Im vergangenen Sommer folgte dann der große Knall und die Suspendierung durch den niederländischen Coach. Eine monatelange Phase ohne Wettbewerbspraxis für den Offensivakteur war die Folge. "Das ist so, wie wenn ein Spieler eine Kreuzbandverletzung hat", sagte Terzic.

Knoten geplatzt? BVB hofft auf Jadon Sancho

Im BVB-Trikot zeigte Sancho bislang immerhin gute Ansätze und verbuchte in elf Einsätzen vor dem Werder-Spiel zwei Vorlagen. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass der Knoten endgültig geplatzt ist.

"Er hat sich heute für all seine Arbeit belohnt. Alle haben sich für Jadon gefreut, weil sie sehen, dass er will, dass er arbeitet, dass er total gewillt ist, der Mannschaft zu helfen", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der langjährige BVB-Kapitän richtete den Blick auch schon voraus auf das Duell im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen die PSV Eindhoven, wo nach dem 1:1 im Hinspiel ein Sieg her muss. "Wir brauchen Jadon, am Mittwoch wieder und in den nächsten Wochen sowieso", sagte Kehl. "Tore helfen! Er hatte vorher schon Assist. Dieses Tor wird im Auftrieb geben."