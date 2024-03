Eberl offenbart Plan des FC Bayern mit Sané

IMAGO

Leroy Sané ist Stammspieler beim FC Bayern

Bei der 8:1-Gala des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 fiel Leroy Sané am vergangenen Samstag etwas ab, war bei allen acht Treffern ohne direkte Beteiligung geblieben und nach 62 Minuten vorzeitig ausgewechselt worden. Über dem deutschen Nationalspieler schwebt weiterhin die offene Zukunftsfrage.

Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl stellte gegenüber dem "kicker" klar, dass eine zeitnahe Klärung dieser offenen Personalie weiterhin nicht zu erwarten sei. Die Reihenfolge ist klar: Erst soll ein neuer Cheftrainer bei den Münchnern präsentiert, dann die Situationen mit allen Wackelkandidaten gelöst werden.

"Leroy will ja auch wissen, wer nächste Saison Trainer ist", meinte Eberl gegenüber dem Fachmagazin auf die weiteren Pläne angesprochen.

Der Flügelstürmer ist einer von gleich mehreren Bayern-Stars, deren Verträge im Sommer 2025 auslaufen werden. Neben Sané gilt das unter anderem auch für Joshua Kimmich und Alphonso Davies, die zuletzt beide schon mit anderen europäischen Top-Vereinen in Verbindung gebracht wurden.

Leroy Sané unter Tuchel unumstritten beim FC Bayern

Über die bevorstehende Trennung des deutschen Rekordmeisters von Cheftrainer Thomas Tuchel soll Leroy Sané nicht gerade begeistert gewesen sein. Der 28-Jährige war und ist unter dem derzeitigen Übungsleiter der Bayern unumstrittener Stammspieler, bringt es wettbewerbsübergreifend bereits auf 35 Pflichtspiel-Einsätze in dieser Saison.

Auch die fortwährende Torflaute bei Sané änderte bis zuletzt nichts daran, dass er nahezu ausnahmslos in den allen Spielen des FC Bayern unter Thomas Tuchel aufläuft.

Sobald Max Eberl in seiner neuen Funktion als Münchner Sportvorstand die sensible Cheftrainer-Frage geklärt hat, dürfte er sich im Anschluss also umgehend mit der sportlichen Zukunft des Stammspielers beschäftigen. An dieser Reihenfolge soll aber bis dahin auf jeden Fall festgehalten werden.