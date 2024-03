DFB oder ÖFB? Bayern-Juwel lässt sich Zeit

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Paul Wanner (l.) spielt zunächst wohl weiter für die deutsche U20-Nationalmannschaft

Paul Wanner, Nachwuchstalent des FC Bayern, das gerade an den Zweitligisten SV 07 Elversberg ausgeliehen ist, könnte sowohl für die deutsche als auch die österreichische Nationalmannschaft spielen. Mit der Entscheidung will sich der 18-Jährige offenbar noch Zeit lassen.

Wie "Sky" berichtet, buhlt Österreichs A-Nationaltrainer Ralf Rangnick weiterhin um die Dienste von Wanner. Demnach hat der Coach sogar überlegt, den offensiven Mittelfeldspieler bereits für die Länderspiele im März gegen die Slowakei und die Türkei zu nominieren.

Doch Wanner entschied sich dem Bericht zufolge dafür, zunächst weiter für die deutsche U20 spielen zu wollen. Ein klarer Fingerzeig sei das allerdings nicht. Wanner wolle sich bei seiner Entscheidung nach wie vor Zeit lassen.

Im März stehen zwei Testspiele gegen Frankreich für das Team von Trainer Hannes Wolf an.

Bereits vor rund einem Jahr hatte sich Wanner für die deutsche Auswahl entschieden. "Er möchte den Weg mit dem DFB weiter gehen, ohne endgültig eine Entscheidung zu treffen", hatte U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo damals gesagt.

Wanner hat für die deutsche U17 und U18 insgesamt 15 Länderspiele bestritten. Für die U20 stand er bislang zwei Mal auf dem Platz. Seine Mutter stammt aus der Alpenrepublik, sein Vater ist Deutscher.

Anfang 2022 gab Wanner im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern. Er ist damit nach BVB-Youngster Youssoufa Moukoko der zweitjüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten.

Im September verlieh der deutsche Rekordmeister Wanner in die 2. Bundesliga zum SV 07 Elversberg. "Für Pauls weitere Entwicklung ist es nun wichtig, kontinuierlich Spielpraxis in einer Profiliga zu bekommen. Aufsteiger Elversberg hat ihm diese Möglichkeit in der 2. Liga geboten. Wir wünschen ihm dort alles Gute", hatte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, zum Transfer gesagt.

Für Elversberg erzielte Wanner in dieser Saison in 19 Spielen vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.