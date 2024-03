Medien: HSV droht Umbruch bei Nicht-Aufstieg

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Ludovit Reis und Laszlo Benes könnten den Hamburger SV im Sommer verlassen

Der Hamburger SV trat die letzten Wochen auf der Stelle. Auch unter der Leitung von Neu-Trainer Steffen Baumgart präsentiert sich der Traditionsklub im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga überaus inkonstant. Sollte der HSV die Rückkehr in das deutsche Oberhaus erneut verpassen, droht den Hanseaten offenbar der Verlust einiger Leistungsträger.

Die "Hamburger Morgenpost" will nämlich erfahren haben, dass die Zukunft von Robert Glatzel, Ignace van der Brempt, Ludovit Reis und Robert Glatzel eng an einen Aufstieg des aktuellen Zweitliga-Dritten geknüpft ist. Am konkretesten sei das Abgangsszenario demnach bei Mittelfeld-Motor Benes.

Der ehemalige Gladbacher sei bei einer weiteren Saison im Unterhaus nicht zu halten. In der aktuellen Saison begeistert der 26-Jährige mit 22 Scorerpunkten in 24 Pflichtspielen. Da der Vertrag des Slowaken jedoch bis 2026 datiert ist und offenbar keine Ausstiegsklausel enthält, winkt dem Traditionsklub immerhin eine marktgerechte Ablöse, die eine Kaderumstrukturierung finanzieren könnte.

Hamburger SV: Reis und Glatzel dank Ausstiegsklausel weg?

Etwas anders verhält sich die Situation laut "Mopo" bei Glatzel und Reise. Der kopfballstarke Angreifer könnte dem Boulevardblatt zufolge eine Option ziehen, die ihm einen Abgang aus der Hafenstadt für rund 2,3 Millionen Euro ermöglicht, wenn der HSV nicht aufsteigt. Diese ließ der 30-Jährige in den vergangenen Jahren jedoch verstreichen.

Glatzel selbst sieht sich nach der Spielzeit aber wohl eher in der Bundesliga, heißt es. Ähnlich verhält es sich auch bei Reis, der wie sein Teamkollege, im vergangenen Sommer auf das Ziehen seiner Ausstiegsklausel verzichtete. Die Wechselabsichten des ehemaligen Osnabrückers seien jedoch bislang nicht konkret. Ein Verbleib in der 2. Liga gilt dennoch als unwahrscheinlich.

Nahezu ausgeschlossen ist zudem auch ein Verbleib von Leihspieler Ignace van der Brempt. Der Außenverteidiger wird nach der Saison wohl zu RB Salzburg zurückkehren. Selbst bei einer Bundesliga-Rückkehr sei eine Weiterbeschäftigung des Belgiers fraglich, heißt es.