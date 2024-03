VfB Stuttgart bestätigt langen Ausfall

IMAGO/Julia Rahn

Stuttgarts Anthony Rouault wurde wegen eines Kieferbruchs operiert

Bittere News für den VfB Stuttgart! Am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga feierten die Schwaben beim 2:0 gegen den 1. FC Union Berlin zwar ihren 17. Liga-Sieg der laufenden Saison, festigten so Platz drei und hielten den BVB auf Distanz, für den Erfolg müssen die Stuttgarter allerdings teuer bezahlen. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Der 22-jährige Verteidiger Anthony Rouault wird dem VfB Stuttgart lange fehlen. Der Franzose, der in fünf der letzten sieben Pflichtspiele in der Startformation stand, zog sich beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin einen Kieferbruch zu.

Am Dienstag teilte der VfB mit, dass Rouault, inzwischen erfolgreich operiert wurde, dem Klub aber vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Besonders bitter: Seit Mitte Februar hatte sich Rouault bereits das Nasenbein gebrochen und zuletzt mit einer Gesichtsmaske gespielt.

Rouault wird den Stuttgartern damit auf jeden Fall am Samstag (16. März, 18:30 Uhr) gegen die TSG 1899 Hoffenheim fehlen, auch ein Einsatz im Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (31. März, 17:30 Uhr) dürfte zu früh kommen. Selbiges gilt für das Spitzenspiel gegen den BVB (06. April, 18:30 Uhr) und auch gegen Eintracht Frankfurt am 13. April (18:30 Uhr) muss der VfB wohl ohne Rouault auskommen.

Rouault und der VfB Stuttgart verkündeten Vertragsverlängerung

Eine Comeback dürfte gegen Werder Bremen (21. April, 15:30 Uhr) oder Tabellenführer Bayer Leverkusen (27. April) angestrebt werden.

Der Innenverteidiger war erst im Sommer 2024 auf Leihbasis zum VfB gewechselt, unlängst verkündeten die Schwaben allerdings, dass das Engagement inzwischen dauerhaft bis zum 30. Juni 2027 laufen würde.

"Ich bin sehr froh, auch in Zukunft für den VfB aufzulaufen. Die Mannschaft und der Staff sowie die guten Ergebnisse haben mir bei der Integration geholfen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden und habe hier bisher wichtige und gute Erfahrungen sammeln können", wird Rouault in der Mitteilung zu seinem Verbleib auf "vfb.de" zitiert.

Der erste lange Ausfall dürfte nun zugleich die erste negative Erfahrung am Neckar sein.