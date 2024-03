Daum: FC Bayern noch nicht stabil

IMAGO/Markus Fischer

Dem FC Bayern droht die erste titellose Saison seit 2012

Ist der FC Bayern nach dem Erfolg in der Champions League und dem klaren Sieg gegen Mainz wieder in der Spur? Ex-Bundesliga-Trauner Christoph Daum sieht den FC Bayern momentan nicht als "stabile Mannschaft".

Das gelte auch nach dem jüngsten 8:1-Schützenfest gegen FSV Mainz am vergangenen Wochenende. Man habe gesehen, "dass Mainz enorme Probleme hat. Und sie sind in diesem Spiel nicht wie in Leverkusen aufgetreten", sagte Daum im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Das Mainzer Auftreten in München habe Auflösungserscheinungen offenbart. "Da war kein kompaktes Abwehren und von Angreifen wollen wir eigentlich überhaupt nicht sprechen. Also da würde ich sagen, Mainz hat es den Münchnern es da sehr leicht gemacht und die haben natürlich eine unheimlich hohe individuelle Qualität. Und wenn du ihnen da ein, zwei Meter Raum gibst, völlig ungedeckt, dann hauen sie dir die Bude voll."

"Bayern wird das eine oder andere Spiel verlieren oder Punkte abgeben"

Von einem Bayern-Aufschwung will der 70-Jährige daher noch nicht reden.

"Also ich glaube nicht, dass man jetzt mit einem Spiel sagen kann, Bayern München ist jetzt wieder gefestigt und gewinnt jetzt alle Spiele. Sie werden auch noch das eine oder andere Spiel verlieren oder Punkte abgeben", so Daum.

Bayern rennt in der Bundesliga Tabellenführer Bayer Leverkusen mit zehn Punkten hinterher. Die wohl einzige realistische Titelchance gibt es noch in der Champions League. Auch hier ist Daum skeptisch. "Da muss auch sehr, sehr viel zusammenkommen, dass Bayern München die Champions League gewinnt." Im Vergleich zu Real Madrid und Manchester City müssten die Bayern einen Sahnetag erwischen und die anderen nicht zur Bestform finden, konstatiert der Ex-Trainer.

Daum: FC Bayern wird es jedem Gegner schwer machen

"Auf jeden Fall werden die Bayern die Champions League als ihren Wettbewerb ansehen, weil sie ja selber rechnen können und wissen, dass national nichts mehr zu holen ist. Und dann investierst du eben ein bisschen mehr in den internationalen Wettbewerb rein als in die nationalen", glaubt Daum.

Allerdings werde es der deutsche Rekordmeister "jedem Gegner unheimlich schwer machen, eine Runde weiterzukommen", so Daum. "Und die Bayern haben alle Trümpfe in der eigenen Hand."

Dafür braucht es endlich mal wieder Konstanz. Wenn man sich das letzte Hinspiel gegen Lazio anschaue, denke man: So aber bitte nicht, erklärt Daum.

"Dann kann es auch mal anders ausgehen als nur 1:0. Und dann wird es ganz, ganz schwierig."