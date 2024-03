BVB denkt über Dinkci nach - auch Bayer interessiert?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Eren Dinkci steht angeblich auch beim BVB auf dem Zettel

Eren Dinkci hat im Trikot von Bundesligist 1. FC Heidenheim mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht - im kommenden Sommer steht der Leihgabe des SV Werder Bremen daher womöglich der nächste Schritt in der Karriereleiter bevor. Unter anderem der BVB soll über eine Verpflichtung nachdenken.

Nach Angaben des Werder-Portals "Deichstube" wächst das Interesse an den Diensten von Eren Dinkci immer weiter an. Einer der Interessenten am 22-Jährigen ist dem Bericht zufolge Borussia Dortmund.

Der BVB hatte sich bereits im vergangenen Sommer bei Werder Bremen bedient, als Torjäger Niclas Füllkrug kurz vor dem Ende der Wechselfrist verpflichtet wurde. Laut "Deichstube" sollen aber auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig über eine Verpflichtung des pfeilschnellen Angreifers nachdenken. Nicht zuletzt soll es im Ausland "zahlreiche" Interessenten an Dinkci geben, heißt es.

Eren Dinkci war im Sommer für eine Saison an Aufsteiger 1. FC Heidenheim verliehen worden, wo er regelmäßig mit direkten Torbeteiligungen zu überzeugen weiß. Mit sieben Treffern und zwei Vorlagen ist er drittbester Scorer der Schwaben.

Bei Werder besitzt der gebürtige Bremer nur noch einen Vertrag bis 2025. Was Dinkci zudem für andere Konkurrenten attraktiv macht: Wie unter anderem "Sky" zuletzt berichtete, ist in seinem Arbeitspapier eine niedrige Ausstiegsklausel verankert. Diese soll bei fünf Millionen Euro liegen.

Werder Bremen will mit Dinkci verlängern

Dem TV-Sender zufolge denkt mittlerweile auch der 1. FC Heidenheim über eine dauerhafte Verpflichtung von Dinkci nach. Vorerst wird der Klub aber darauf aus sein, den Klassenerhalt zu sichern. Erst danach wird der Kader für die kommende Saison geplant.

Unterdessen plant Werder Bremen nach "Bild"-Angaben, mit Dinkci zeitnah Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung zu führen. Nach dem Ende seiner Leihe dürfte ihm am Osterdeich schließlich weitaus mehr Einsatzzeiten winken.

Und Dinkci? "Werder ist die Nummer eins meiner Lieblingsvereine in Deutschland, das wird auch immer so bleiben, trotzdem hat man gewisse Ziele", hielt sich der Umworbene zuletzt gegenüber "Radio Bremen" alle Optionen offen.