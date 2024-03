Diese Bayern-Stars sind unter Tuchel jetzt gesetzt

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Thomas Tuchel hat beim FC Bayern die Qual der Wahl

Der FC Bayern in den letzten Wochen eine Trendwende hinbekommen, gegen Lazio Rom in der Champions League (3:0) und den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga (8:1) echte Statement-Siege feiern können. Die Partien haben gleich mehrere Bayern-Stars genutzt, ihre Ansprüche auf Spielzeit zu unterstreichen.

Laut eines "kicker"-Berichts gibt es mittlerweile mehrere Spieler der Münchner, die für die heiße Phase in der Bundesliga und Königsklasse als gesetzt gelten dürfen.

Vor Torwart Manuel Neuer, der wenig überraschend unantastbar beim deutschen Rekordmeister ist, ist das in der Viererkette zunächst lediglich Joshua Kimmich. Der deutsche Nationalspieler hat sich mit seiner neuen, alten Rolle hinten rechts angefreundet und zuletzt viel Engagement gezeigt. Winter-Neuverpflichtung Sacha Boey muss sich da bis auf Weiteres hinten anstellen. Gleiches gilt für Noussair Mazraoui, wenn er nach der Länderspielpause zurückerwartet wird.

Im Abwehrzentrum hat das Duo Matthijs de Ligt und Eric Dier zuletzt viele Pluspunkte gesammelt. Aufgrund ihrer stabilen Leistungen zuletzt dürften sie Dayot Upamecano vorerst aus der Startelf verdrängt haben. Min-jae Kim gilt laut dem Fachmagazin noch als "Härtefall".

Auf den beiden Sechserpositionen haben sich zuletzt ebenfalls Veränderungen ergeben. Das neue Tandem hier heißt Leon Goretzka und Aleksander Pavlovic. Besonders Letzterer hat unter Thomas Tuchel jüngst eine hervorragende Entwicklung gezeigt.

Harry Kane spielt beim FC Bayern immer

Auf den Offensiv-Positionen ist Stürmerstar Harry Kane unumstritten, der Engländer spielt immer. Dahinter waren Leroy Sané und Jamal Musiala ebenfalls gesetzt, auch an ihrem Status wird sich in den verbleibenden Tuchel-Monaten beim FC Bayern nichts ändern.

Die letzte Offensiv-Position zumeist hinter Torjäger Kane war zuletzt für Thomas Müller vorgesehen, der das Vertrauen mit zwei Toren gegen Lazio und Mainz 05 dankte.

In der Dreierreihe hinter Kane scheint es bei den Münchnern noch die eheste Möglichkeit zur Rotation geben. Vor allem, wenn mit Serge Gnabry und bald auch mit Kingsley Coman zwei weitere Starspieler auf ihre Rückkehr in die Startelf drängen. Gleiches gilt für Youngster Mathys Tel.

Es bleibt wie immer spannend beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga. Am 26. Spieltag geht es für den Rekordmeister am Samstag zum Tabellenletzten SV Darmstadt (ab 15:30 Uhr).