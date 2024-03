Plant Gosens den Blitz-Abgang von Union Berlin?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Bricht Robin Gosens seine Zelte bei Union Berlin schon wieder ab?

Im vergangenen Sommer feierte Union Berlin mit der Verpflichtung von Robin Gosens einen echten Transfercoup. Doch nach nur einem Jahr könnte das Kapitel bei den Eisernen für den 29-Jährigen offenbar schon wieder enden.

Wie "Bild" berichtet, steht ein Abgang von Gosens im Sommer im Raum. Hintergrund: Union wird 2024/2025 definitiv nicht im Europapokal vertreten sein, sogar der Klassenerhalt des kriselnden Ex-Champions-League-Teilnehmers ist noch nicht in trockenen Tüchern.

Gosens gehört zwar zu den Leistungsträgern unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica. Seinen bislang sicher geglaubten Platz in der deutschen Nationalmannschaft hat der Außenbahnspieler aber verloren.

Für die Test-Länderspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den 29-Jährigen nicht berufen. Am Montag soll Gosens von dieser für ihn so bitteren Entscheidung erfahren haben. Auch eine EM-Teilnahme des 20-maligen Nationalspielers steht damit in den Sternen.

Union Berlins Entscheidungsträger machen sich mit Blick auf Gosens' Zukunft in Köpenick keine Illusionen. "Selbstverständlich ist es bei einem Nationalspieler schwierig, wenn man nicht international spielt. Ein Spieler, der eine EM spielt und vielleicht noch eine WM spielen möchte, macht sich darüber Gedanken", sagte Manager Oliver Ruhnert zuletzt.

Union Berlin: Serie-A-Rückkehr ein Thema bei Robin Gosens?

"Bild" schreibt, Gosens fühle sich bei Union zwar grundsätzlich wohl, das bedeute aber nicht unbedingt einen Verbleib, trotz seines bis 2028 laufenden Vertrags.

Konkrete Anhaltspunkte, wohin es den Routinier ziehen könnte, gibt es derzeit nicht. Im Winter aber flammten in Italien Gerüchte auf, wonach Rekordmeister Juventus Turin sich mit Gosens beschäftigen soll. Damals ging es jedoch um einen möglichen Wechsel im Januar. Konkret wurde die Spur nicht.

In der Serie A hat Gosens nach wie vor noch einen sehr guten Namen. Für Atalanta Bergamo und Inter Mailand bestritt er zwischen 2017 und 2023 160 Partien in der höchsten italienischen Spielklasse. 28 Tore und 19 Vorlagen gelangen ihm dabei.